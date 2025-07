i Autor: Rex Features/ & Grzegorz Wajda/Reporter/ East News Szczęsny & Deco

Przyszłość Szczęsnego

Wszyscy się zastanawiają co z Wojciechem Szczęsnym. Dyrektor sportowy Barcelony tłumaczy. To będzie przełomowy dzień

Wielkimi krokami zbliża się okres, w którym piłkarze wszystkich najmocniejszych lig w Europie rozpoczną prężne przygotowania do sezonu 2025/2026. W Barcelonie nadal brakuje oficjalnych informacji, co do przyszłości Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena. Niemiec najprawdopodobniej opuści szeregi "Blaugrany", natomiast w przypadku byłego reprezentanta Polski sprawa ma się rozstrzygnąć w przeciągu najbliższych dni.