Spis treści

Błaszczykowski zacisnął zęby i poprowadził reprezentację

W legendarnej reprezentacji Kazimierza Górskiego, najlepszej w historii naszego futbolu, piłkarscy wyrobnicy byli równie ważni jak gwiazdy światowego formatu. Bez ciężko harujących Ćmikiewicza, Kraski i Maszczyka nie byłoby pięknych akcji Lubańskiego, Laty i Szarmacha, a Platini bez podań Bońka nie zdobyłby nawet połowy swoich goli w Juventusie. Gdy decyzją Adama Nawałki kapitańską opaskę od Kuby Błaszczykowskiego przejął Robert Lewandowski, to zdegradowany kapitan zacisnął zęby i poprowadził reprezentację do wielkich zwycięstw, dał tej drużynie jeszcze więcej niż poprzednio. Reprezentant Polski nie gra dla trenera ani prezesa, oni się zmieniają, a koszulka z białym orłem pozostaje.

Paweł Kryszałowicz: Probierz wyszedł z Matrixa! Kto idealnym selekcjonerem? [ROZMOWA SE]

Lewy na weselu Grosika już nie zatańczył

Czy "Lewy" maczał palce w zwolnieniu Jerzego Brzęczka po awansie do finałów EURO? Być może, na pewno ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek nie podjął takiej decyzji bo się nie wyspał. Moje zdanie w tej sprawie jest pewnie mało istotne, ale opinie kolegów Roberta z boiska, Kamilów Glika i Grosickiego, Radka Majdana i innych wiele mówią. Lewandowski mimo zmęczenia pojawił się w Chorzowie, ale na weselu Grosika już nie zatańczył. Pogadał z wybranym dziennikarzem, rozdał uśmiechy i autografy i tyle go widziano. Chorwacki selekcjoner Zlatko Dalić nie jest ulubieńcem Luki Modrića , ale nie ma to żadnego wpływu na zaangażowanie małego- wielkiego wojownika znad Adriatyku.

Jerzy Dudek złapał za kijek i zaczął nim machać. Były gwiazdor Realu na polu golfowym

Prezes nie jest od wtrącania się w realcje trenera z piłkarzami

Zbigniew Boniek twierdzi, że gdyby wciąż był prezesem PZPN, to Lewandowski by na czerwcowe zgrupowanie przyjechał. Trzymając się bajkowej poetyki odpowiem, że przy mojej prezesurze Lewy zapakował by po kilka goli Holendrom i jechalibyśmy na mundial po medal. Prezes nie jest od wtrącania się w relacje trenera z piłkarzami ani podsuwania im karteczek ze składem jak kiedyś. Stosowałem tę zasadę w odniesieniu do kilku selekcjonerów i nie żałuję. Nie byłem w gorącej wodzie kąpany, dlatego Leo Beenhakker pracował do końca moich dni w PZPN.

Mateusz Bogusz oświadczył się ukochanej na rajskiej wyspie! Zrobił to w malowniczej scenerii [ZDJĘCIA]

Start Lublin może być mistrzem Polski

Losy trenerów bywają pokręcone. Wojciech Kamiński udanie prowadził koszykarzy Stali Ostrów i Legii Warszawa, trenował reprezentację by wylądować w drugiej lidze w Radomiu. Teraz wrócił w glorii doprowadzając niedoceniany Start Lublin do finału ekstraklasy, może być mistrzem Polski. Henryk Łasak, Feliks Stamm, Hubert Wagner i Kazimierz Górski nie byli wielkimi sportowcami a trenerami okazali się genialnymi, ich podobizny ozdabiają ekskluzywną kolekcję znaczków pocztowych. W tym fachu wszystko opiera się na psychologii, zaufaniu, relacjach międzyludzkich.

Wyjątkowy dzień w życiu Mateusza Wieteski i pięknej Klaudii! To był ślub jak z bajki!

Lewandowski przegoni Lato i będzie królem mundialu?

Czy Probierz to potrafi? Lubię go i szanuję, ale nie znam odpowiedzi. Na koniec senne marzenie: Robert Lewandowski strzela 5 bramek w jesiennych meczach z Holendrami, jedziemy na mundial, a tam Robert przegania Grzegorza Lato i zostaje królem strzelców! Niemożliwe stanie się możliwe a obecna zawierucha pozostanie tylko niewiele znaczącym epizodem.

Oficjalnie: Mateusz Skrzypczak wraca do domu, znów zagra w Lechu! Kolejorz zbroi się przed Ligą Mistrzów!

W pogodzie nadejście burzy poprzedza cisza, w ludzkim życiu nie zawsze. Atmosfera w szatni piłkarskiej reprezentacji Polski daleka jest od idyllicznej nie od wczoraj. Robert Lewandowski wielkim piłkarzem był, jest i będzie jeszcze długo, ale w grze zespołowej mniej ważny jest indywidualny geniusz niż duch zespołu, wspólnota celów.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.