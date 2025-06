Spis treści

To pozostanie w pamięci kadrowicza

Wakacyjny czas to dla wielu piłkarzy nie tylko okazja do regeneracji po sezonie, ale także moment na ważne życiowe decyzje. Taką właśnie podjął Mateusz Bogusz, który postanowił oświadczyć się swojej partnerce - Wiktorii Wychnowskiej. Wybór miejsca i okoliczności był iście filmowy, co z pewnością na długo pozostanie w pamięci zakochanej pary.

Reprezentant Polski z radosną nowiną! Z ukochaną ogłosił ją w raju

Bogusz nie szczędził romantyzmu!

Mateusz Bogusz postanowił wykorzystać malownicze otoczenie greckiej wyspy Mykonos, aby zadać to jedno z najważniejszych pytań w życiu. Pomocnik reprezentacji Polski zorganizował wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Szczęśliwą nowiną Bogusz podzielił się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcia z tego wyjątkowego momentu. Fotografie szybko zalała fala gratulacji od kibiców, kolegów z boiska oraz przyjaciół. Trzeba przyznać, że sceneria była niczym z najpiękniejszej pocztówki. To z pewnością jedne z tych chwil, które wspomina się przez całe życie. - Kto powiedział, że piątek 13-tego musi być pechowy? - napisała Wiktoria Wychnowska w komentarzu do zdjęć z zaręczyn na jachcie.

Marek Koźmiński nie przebierał w słowach o prezesie PZPN. Tak wpalił o Cezarym Kuleszy

Kim jest Mateusz Bogusz?

Mateusz Bogusz to 22-letni pomocnik, który karierę rozpoczynał w Ruchu Chorzów. Jego talent szybko dostrzegli skauci zagranicznych klubów i już jako nastolatek przeniósł się do Anglii, do Leeds United. Tam jednak nie udało mu się przebić na stałe do pierwszego składu, dlatego był wypożyczany do hiszpańskich klubów: UD Logroñés oraz UD Ibiza.

Michał Probierz pożegnał się honorowo, Jan Urban go zastąpi? Piotr Czachowski nie ma wątpliwości

Wygrał Ligę Mistrzów z Cruz Azul

Przełomowym momentem w jego karierze okazał się transfer do amerykańskiego Los Angeles FC. Występy w Stanach Zjednoczonych zaowocowała kolejnym ciekawym ruchem – na początku tego roku Bogusz przeniósł się do Cruz Azul. Z meksykańskim klubem wygrał ostatnio Ligę Mistrzów CONCACAF. W reprezentacji Polski debiutował za kadencji trenera Michała Probierza.

Michał Probierz będzie miał nowe zajęcie. Wiadomo, co będzie robił były selekcjoner reprezentacji Polski

Kolejny reprezentant Polski szykuje się do zmiany stanu cywilnego! Mateusz Bogusz, pomocnik meksykańskiego Cruz Azul, oświadczył się ukochanej. Zaręczyny odbyły się w iście bajkowej scenerii, na jachcie u wybrzeży greckiej wyspy Mykonos. To były chwile pełne romantyzmu!

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Po czyjej stronie stoisz w aferze Lewandowski - Probierz? po stronie Lewandowskiego po stronie Probierza

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.