Reprezentant Polski z radosną nowiną! Z ukochaną ogłosił ją w raju

Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski przyniosło prawdziwe trzęsienie ziemi. Najpierw z kadrą pożegnał się Kamil Grosicki, a później eskalował konflikt na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski. Do tego Biało-Czerwoni przegrali ważny mecz z Finlandią (1:2) w eliminacjach do mistrzostw świata, co doprowadziło do dymisji dotychczasowego selekcjonera. Kadra jest obecnie bez trenera, którego szuka PZPN. Ten wybór będzie miał znaczenie także dla Michała Skórasia. Piłkarz Club Brugge po raz ostatni był w kadrze na Euro 2024, gdzie zagrał w ostatnim meczu Polski z Francją (1:1). Później Probierz pomijał go przy kolejnych powołaniach, a 25-letni skrzydłowy obserwował koniec kadencji selekcjonera na rajskich wakacjach.

Po sezonie Skóraś udał się z ukochaną na Seszele. W zeszłym roku w podobnych okolicznościach oświadczył się Adzie Mizgalskiej, a tegoroczne wakacje zapamięta z narzeczoną ze względu na inny kamień milowy w życiu prywatnym. Para publicznie ogłosiła bowiem, że spodziewa się dziecka!

"Nasze największe błogosławieństwo. Jesteśmy tak wdzięczni, że nasz mały cud kwitnie" - napisali w mediach społecznościowych, prezentując kilka zdjęć niepozostawiających złudzeń. Partnerka piłkarza trzymała zdjęcie USG, a ten całował ją po ciążowym brzuchu.

W komentarzach błyskawicznie posypały się gratulacje. Między innymi ze strony Club Brugge, czyli klubu Skórasia. "Już oficjalnie mogę się tym chwalić na lewo i prawo: zostaję ciocią!!! Nie mogę się doczekać, żeby Cię poznać, maleństwo! Ada, Michał – wielkie gratulacje już po raz setny" - napisała z kolei siostra Mizgalskiej, związana z Mateuszem Żukowskim Aleksandra.

Skóraś to 9-krotny reprezentant Polski. Debiut zaliczył we wrześniu 2022 r. w meczu Ligi Narodów UEFA z Holandią. Selekcjonerem był wtedy Czesław Michniewicz. Z kadrą był zarówno na ostatnim mundialu, jak i Euro 2022. W obu tych turniejach zaliczył po jednym występie. 25-latek wciąż nie doczekał się premierowej bramki.