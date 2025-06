Szef KSW mocno o Mariuszu Pudzianowskim. Padły stanowcze słowa! „Idiotyczne ruchy”

Ta piękność wróciła do KSW po latach. Arkadiusza Wrzoska aż zamurowało po pytaniu o Kingę Kujawską

Norman Parke dołącza do walki o niezwykłą nagrodę na FAME 26: GOLD! Kolejne mocne nazwisko

Szef KSW o przyszłości Pudzianowskiego. Mocne słowa

Mariusz Pudzianowski jest jedną z największych gwiazd KSW, a jego pojedynki zawsze wzbudzają ogromne emocje. Niestety, ostatni pojedynek zakończył się ogromną burzą w internecie. „Pudzian” przegrał z debiutującym Eddiem Hallem, który z łatwością powalił go na ziemię i dobił w parterze. To kolejny raz wzbudziło dyskusje na temat przyszłości byłego strongmana w czołowej europejskiej organizacji.

Już przed pojedynkiem z Eddiem Hallem dużo mówiło się o potencjalnych przenosinach Pudzianowskiego do freak-fightowej organizacji FAME MMA. Martin Lewandowski w rozmowie z „Klatka po klatce” skomentował plotki, które pojawiły się w ostatnim czasie o możliwym transferze do freak-fightów lub konkurencyjnej organizacji OKTAGON MMA.

- Nie po drodze mi z jego decyzjami, z jego idiotycznymi ruchami, które nie wiem, czemu mają służyć, ale na pewno nie temu, żebyśmy mogli się ponownie dogadać – powiedział Lewandowski.

Szef KSW nie przebierał w słowach w kolejnych zdaniach, mocno uderzając w Pudzianowskiego. Przyznał, że to zachowanie jest po prostu żenujące.

- Mariusz niech rozmawia z kimkolwiek chce, jest wolnym zawodnikiem. Jego rozmowy mnie tylko denerwują. Nie wiem, co on tam sobie myśli, ale to jest żenujące – dodał.

Mariusz Pudzianowski – bilans walk w KSW

Mariusz Pudzianowski to wybitny polski strongman. Jako jedyny w historii tej dyscypliny sięgnął pięciokrotnie po tytuł mistrza świata i do tej pory nikt nie zbliżył się nawet do jego znakomitego wyniku.

Po zakończeniu kariery strongmana zadebiutował w KSW. I był to strzał w dziesiątkę. Od debiutu w 2009 roku z Marcinem Najmanem to jedno z najgorętszych nazwisk organizacji. Mariusz Pudzianowski stoczył 28 zawodowych pojedynków – 17-krotnie wygrywał, dziesięć razy przegrywał, a jedna uznana jest za nieodbytą.