Hiszpański dziennikarz ujawnia prawdę o ter Stegenie. Toksyczne zachowanie Niemca, to się nie mieści w głowie

Szokujące zachowanie ter Stegena. Aż trudno uwierzyć

O Barcelonie wciąż jest głośno, nawet pomimo zakończenia sezonu. W dużej mierze dzieje się tak za sprawą bardzo dynamicznej sytuacji w obsadzie bramki na przyszły sezon. W klubie wciąż są Inaki Pena, Marc-Andre ter Stegen oraz Wojciech Szczęsny, a do drużyny lada moment ma dołączyć Joan Garcia. Jest pewne, że gdy Garcia trafi do „Dumy Katalonii”, to przynajmniej jeden z obecnie zakontraktowanych zawodników będzie musiał odejść, a niewykluczone, że wówczas klub opuści aż dwóch bramkarzy. Niemal pewne jest, że Inaki Pena nie ma czego szukać w Barcelonie, inaczej sytuacja wygląda z pozostałą dwójką – Szczęsny ma kontrakt do 30 czerwca i choć mówi się o tym, że już-już zaraz podpisze nową umowę, to podpisu jeszcze nie ma. Z drugiej strony nie brakuje głosów, że to ter Stegen może opuścić klub. Tutaj sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ale wielu kibiców zauważa, że zachowania niemieckiego bramkarza działają źle na atmosferę w drużynie.

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici!

Całkiem niedawno Mateusz Borek był niezwykle zażenowany zachowaniem ter Stegena, który na konferencji prasowej powiedział, że nie czuje presji rywalizacji, bo ważne kontrakty w klubie ma tylko on i Pena (de facto Szczęsny też ma ważny kontrakt, ale tylko do 30 czerwca). Teraz kolejne nieciekawe informacje na temat niemieckiego bramkarza podaje hiszpański dziennikarz Xavi Torres w podcaście „Fourteen”. Jego zdaniem ter Stegen nie pojawił się na meczu Barcelony z Interem w Mediolanie w rewanżu półfinału Ligi Mistrzów, ponieważ usłyszał, że... nie zagra w tym spotkaniu!

Hiszpański dziennikarz, powołując się na swoje źródła w klubie, przekazał, że przed meczem z Interem Mediolan ter Stegen za pośrednictwem swojego agenta skontaktował się z Deco, dyrektorem sportowym Barcelony. Miał on przekazać działaczowi klubu, że ter Stegen jest gotowy do gry i powinien zagrać w spotkaniu przeciwko Interowi. Hansi Flick stanowczo odmówił takiej roszadzie w składzie i postawił na Szczęsnego, który bronił regularnie od wielu tygodni. Niemiecki bramkarz ostatecznie w ogóle nie pojawił się na meczu w Mediolanie, a powodem tego miała być właśnie wspomniana odmowa wystawienia go w 1. składzie! Zdaniem Torresa drużyna bardzo słabo przyjęła tę informację i atmosfera pod koniec sezonu nie była z tego powodu najlepsza.