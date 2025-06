Robert Lewandowski ostro o organizatorach plebiscytu Złotej Piłki

Robert Lewandowski w minionym sezonie dla Barcelony zdobył 42 gole i zanotował 3 asysty. Choć wyniki te same w sobie są imponujące, to jednak pod koniec rozgrywek skuteczność Polaka mocno spadła, natomiast mocno wyróżniali się Raphinha i Lamine Yamal, którzy nie dość, że także notowali świetne liczby, to jeszcze ich wpływ na grę nie zawsze da się zmierzyć prostą statystyką bramki czy asysty. Z pewnością któryś z tej dwójki byłby faworytem do zdobycia Złotej Piłki, gdyby Barcelona nie potknęła się w Lidze Mistrzów i nie odpadła w półfinale przeciwko Interowi. Ten sam Inter w finale zagrał niezwykle słabo i został zmiażdżony przez PSG 5:0. Jako że francuski klub sięgnął po potrójną koronę, teraz to Ousmane Dembele zdaje się być faworytem do wzniesienia w górę trofeum dla najlepszego piłkarza.

Jan Tomaszewski o Lewandowskim: Myślałem, że wpuszcza mnie pan w maliny

Robert Lewandowski był bardzo blisko zdobycia Złotej Piłki w 2020 roku, jednak wówczas France Football postanowiło odwołać plebiscyt. Wiele wskazuje na to, że zadra z tego powodu wciąż siedzi w Polaku, o czym świadczyć mogą jego słowa w niedawnym wywiadzie. Lewandowski uważa, że Yamal wciąż ma szansę na Złotą Piłki, jednak może to nie być takie proste. – (...) są inne rzeczy, które są bardzo ważne w tym plebiscycie. Wszystko zależy od zasad, jakie obowiązują w tym roku. Każdego roku są inne. To zależy od tego, kogo chcą i jakie są zasady – ironizował napastnik Barcelony.

Dziennikarz prowadzący rozmowę zażartował, że „France Football” jest coś winne Lewandowskiemu, a ten przytaknął, choć nie rozwinął bardziej tego wątku, skupiając się na kolegach z zespołu. – Ale dla mnie byłoby wspaniale, gdyby Złotą Piłkę wygrał piłkarz Barcelony. Tylko że nie wiadomo, jakie są najważniejsze zasady w tym sezonie – nie szczędził kolejnej kpiny z organizatorów.

