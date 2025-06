Dramat Magdy Linette! Zeszła z kortu z urazem, Dajana Jastremska znów okazała się lepsza

Piękna dziennikarka Canal+. Kim jest Paula Kania-Choduń? To mistrzyni Polski!

Wielki pech Magdy Linette! Zeszła z kortu z urazem, co z występem na Wimbledonie?

Magda Linette nie będzie dobrze wspominać meczów przeciwko Dajanie Jastremskiej. Mierzyła się z Ukrainką już siedmiokrotnie i tylko raz wygrała. Co ciekawe, aż trzy z tych pojedynków miały miejsce w tym roku, z czego dwa w ostatnich kilku dniach. Najpierw niżej notowana od Polski Jastremska wygrała w półfinale turnieju w Nottingham, gdzie ograła Linette w dwóch setach 6:4, 6:4. Trzy dni później panie spotkały się już w 1. rundzie turnieju w Eastbourne i niestety, Ukrainka znów okazała się lepsza, choć tym razem Linette walczyła nie tylko z rywalką, ale i z kontuzją.

Mecz lepiej zaczął się dla Jastremskiej, która przełamała już drugiego gema serwisowego rywalki i wyszła na prowadzenie 2:1, ale nie nacieszyła się nim długo, bowiem już w kolejnym gemie Linette odrobiła stratę przełamania, by zaraz wyjść na prowadzenie 3:2. Niestety, był to jeden z rzadkich momentów prowadzenia Polki w tym meczu, ponieważ przy kolejnym swoim podaniu znów dała się przełamać. Ostatecznie Jastremska na błąd już sobie nie pozwoliła, nie dopuszczała nawet do break-pointów i wygrała pierwszą partię 6:4.

W drugiej znów jako pierwsza serwowała Linette i znów przy drugim swoim gemie serwisowym uległa rywalce. Przy stanie 3:1 dla Jastremskiej nasza zawodniczka znów broniła break-pointów i tym razem się jej to udało, ale po zakończeniu gema poprosiła o pomoc medyczną, ponieważ zaczęło doskwierać jej kolano. Niestety, przy stanie 4:2 i 40:40 dla rywalki Linette pokazała, że nie jest w stanie kontynuować gry i poddała spotkanie. Występ na Wimbledonie stanął pod dużym znakiem zapytania.