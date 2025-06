Iga Świątek „najcenniejszą” Polką. Wartość jej wizerunku liczona jest w miliardach! Obłęd

Iga Świątek jest "warta" miliardy złotych! Inne Polki mogą tylko o tym pomarzyć

Iga Świątek właśnie przygotowuje się do kolejnego turnieju. Po dotarciu do półfinału w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie Polka miała chwilę przerwy i czas na przygotowania do zmiany nawierzchni. Jeszcze zanim 8. zawodniczka świata wystartuje w kolejnym turnieju Wielkiego Szlema, Wimbledonie, wystartuje „na przetarcie” w Bad Homburg. Nawierzchnia trawiasta nie jest ulubioną polskiej zawodniczki, ale warto pamiętać, że w 2023 roku dotarła na Wimbledonie do ćwierćfinału, a jako juniorka... wygrała ten turniej.

Nie jest tajemnicą, że trwający sezon w wykonaniu Igi Świątek jest jej jednym z najsłabszych od momentu rozpoczęcia startów w cyklu WTA. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest jedną z największych gwiazd światowego tenisa, a co za tym idzie – największą gwiazdą w polskim sporcie obok Roberta Lewandowskiego. W pewien sposób odzwierciedla to ranking magazynu „Forbes Women”, w którym Świątek znalazła się na szczycie jeśli chodzi o wartość marki osobistej w wśród kobiet w Polsce.

Jan Tomaszewski o rezygnacji Igi Świątek z gry w kadrze

Samo miejsce Igi Świątek nie może zaskakiwać, natomiast różnica z jaką bije pozostałe kobiety umieszczone w rankingu, jest kolosalna! Wartość jej marki osobistej jako jedyna jest liczona w miliardach złotych i wynosi 2 miliardy 103,5 mln złotych – jest ponad 7 razy większa niż drugiej Anny Lewandowskiej, której wartość wizerunkowa została oszacowana na 288,5 mln złotych! Do tego wynosi mniej więcej tyle, ile łączna wartość wizerunków 8 kolejnych kobiet w rankingu!

Warto zwrócić uwagę, że siedem pierwszych kobiet w rankingu są ściśle związane ze sportem, a trzy z czterech pierwszych to tenisistki! Jak wspomnieliśmy, na drugim miejscu plasuje się Anna Lewandowska, która w przeszłości była karateczką, a prywatnie jest żoną Roberta Lewandowskiego, co nie jest bez znaczenia. Podium uzupełnia natomiast Magda Linette (284,6 mln złotych), a na czwartym miejscu plasuje się Magdalena Fręch (263,7 mln zł). Dalej plasują się Natalia Bukowiecka, Aleksandra Mirosław i Julia Szeremeta. Pierwszą kobietą nie związaną ze sportem w tym rankingu jest plasująca się na 8. miejscu Julia Wieniawa.