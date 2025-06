Iga Świątek poznała rywalkę w Bad Homburg! Zagra z byłą liderką rankingu!

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 500 w Bad Homburg i jest to jej pierwszy występ na trawie w tym sezonie. Pierwszą rywalką Polki będzie Wiktoria Azarenka. Białorusinka to dwukrotna mistrzyni Australian Open (2012 i 2013). Prowadziła w rankingu WTA, ale ma już 36 lat. Obecnie zajmuje 105. miejsce. Azarenka przez długie lata toczyła boje z Agnieszką Radwańską. W rankingu prowadziła przez w sumie 51 tygodni w latach 2012-2013. Ostatnio w meczach z Igą Świątek opadała z sił. Wciąż jednak potrafi być groźna, a jej ogromnym atutem jest oczywiście doświadczenie. Świątek i Azarenka grały ze sobą pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki.

Iga Świątek przed występem w Bad Homburg trenowała na Majorce. To zawody rangi WTA 500, a w tym roku obsada jest bardzo silna. Poza Polki zagrają takie gwiazdy jak Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa, Emma Navarro czy Naomi Osaka. Położony tuż obok Frankfurtu nad Menem Bad Homburg to małe miasto znajdujące się obok dużych kompleksów parkowo-leśnych. Iga Świątek grała już tam dwa lata temu i bardzo zachwalała kameralną atmosferę oraz świetne warunki do spokojnych treningów na trawie. Doszła wtedy do półfinału, ale przed kolejnym meczem wycofała się z powodu złego samopoczucia.

Występ w Bad Homburg będzie dla Igi Świątek próbą generalną przed rozpoczynającym się 30 czerwca Wimbledonem. Tenisistka z Raszyna tradycyjnie późno zaczyna walkę na trawie, a jej najgroźniejsze rywalki mają już za sobą pierwsze turnieje na tej wymagającej nawierzchni. W rankingu WTA Polka utrzymała 8. miejsce, ale niezależnie od wyniku w niemieckim turnieju zanotuje awans - w najgorszym wypadku na 7. pozycję, a w najlepszym nawet na 4.

Kiedy gra Iga Świątek z Wiktorią Azarenką w Bad Homburg?

Mecz Iga Świątek - Wiktoria Azarenka w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany we wtorek 24 czerwca 2025. Początek meczu Świątek - Azarenka nie przed godziną 16 (trzeci mecz od godz. 11.30, po meczach Fernandez - Paolini i Pegula - Siniakova). Transmisja TV z turnieju w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport 2.

