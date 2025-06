WTA Bad Homburg: Iga Świątek zirytowana na dziennikarzy Canal+. Wszystko stało się po usłyszeniu tego pytania!

WTA Bad Homburg: Iga Świątek zirytowana na dziennikarzy Canal+

Iga Świątek szykuje się do kolejnego startu w tym sezonie. Polka nie wygrała turnieju od ponad roku, kiedy ostatni raz trafiła do finału. Spadek formy i spadek w rankingu zaowocował licznymi pytaniami i rozważaniami dziennikarzy, ekspertów i kibiców. Przed turniejem WTA Bad Homburg Iga Świątek udzieliła szerokiego wywiadu i w pewnym momencie mocno zdenerwowała się na pytania dziennikarzy Canal+.

Paula Kania-Choduń zapytała najpierw o to, czy półfinał Roland Garros był dobrym wynikiem dla Igi Świątek, a następnie, czy spadek w rankingu i mniejsza presja związana z obroną pozycji wiceliderki rankingu pozytywnie na nią wpłynie.

- Zakładanie, że jest mi ciężko pod tym względem, nie jest w porządku, bo nie mówiłam, że jest mi ciężko. Raczej było mi ciężko, bo sama stawiałam sobie nierealne cele do zrealizowania. Faktycznie miałam dużo punktów do obronienia, ale to nie było tak, że codziennie o nich myślałam, zwłaszcza na Rolandzie Garrosie, bo tam się gra po to, aby wygrać tytuł, a nie myśleć o punktach. Teraz też o tym nie myślę, bo mam inne zadania na korcie - powiedziała Świątek.

Polka stwierdziła, że jej wynik z French Open nie był zły, a dziennikarze wycofali się ze słów, które mogłyby zabrzmieć jak takie stwierdzenie.

- Nie możecie się pytać, czy oczekiwania przygasły, skoro pytaliście mnie wcześniej, czy podobał mi się półfinał szlema. To sugeruje, jakby ten wynik nie był pozytywny, a jest – mówiła wyraźnie poirytowana tenisistka.

WTA Bad Homburg: Kiedy mecz Iga Świątek – Victoria Azarenka?

Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Polska tenisistka rozegra pierwszy mecz już we wtorek, 24 czerwca. Pierwszą rywalką Polki w Niemczech będzie Victoria Azarenka. Czy Białorusinka będzie w stanie wykorzystać trawiasty kort?

Początek spotkania nie powinien mieć miejsca przed godziną 16:00. Relacja na żywo z meczu Iga Świątek – Victoria Azarenka na Sport.se.pl.

