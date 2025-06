i Autor: Mat pras. Robert Lewandowski i jego służbowy samochód w Barcelonie

Ale podarunek!

Lewandowski i Szczęsny dostali nowe samochody od… kibiców. Od razu wyjechali na tor

To była duża niespodzianka dla piłkarzy Barcelony. Robert Lewandowski i inni gracze Barcy dostali kluczyki do nowych aut marki Cupra. A co najciekawsze, otrzymali je od… fanów klubu. Kibiców, którzy dostąpili tego zaszczytu, wybrano podczas meczu Barcelony z Mallorcą. Mieli oni okazję nie tylko spotkać się z pupilami, ale i wręczyć im kluczyki do samochodów.