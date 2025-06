Robert Lewandowski oddał głos w wyborach prezydenckich. W tle godło przyklejone na bezbarwną taśmę

Wybory prezydenckie: Robert Lewandowski oddał swój głos

Czy Polacy pobiją frekwencję wyborczą w drugiej turze wyborów prezydenckich. W pierwszej turze było to ponad 2/3 uprawnionych głosujących. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, jaka frekwencja była w drugiej turze do godziny 12:00. Niemal 25% uprawnionych do głosowania Polaków pojawiło się przy urnach w pierwszych pięciu godzinach głosowania. Wśród nich było wielu polityków czy gwiazd show-biznesu, które chwaliły się obecnością w tym ważnym dniu.

Nie mogło także zabraknąć sportowców. Swój głos oddał m.in. Mariusz Pudzianowski, który pojawił się w lokalu w Białej Rawskiej. W mediach społecznościowych zdjęcia opublikowali także Dariusz Michalczewski, Bartosz Kurek, Michał Kopczyński czy Robert i Anna Lewandowscy.

I to właśnie zdjęcie kapitana reprezentacji Polski przykuło uwagę kibiców. Za urną wyborczą na ścianie znalazło się godło naszego kraju, które... zostało przyklejone na bezbarwną taśmę. W tak ważnym dniu można było zadbać o godne i poważniej wyglądające wyeksponowanie godła.

