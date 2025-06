Kamil Grosicki przyjechał na ostatnie zgrupowanie w karierze! Wzruszające słowa kolegów z reprezentacji

Zgrupowanie kadry: Kamil Grosicki pożegna się z reprezentacją

W poniedziałek w Katowicach rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed czerwcowymi meczami – towarzyskim z Mołdawią i eliminacyjnym z Finlandią. Przyjazd kadrowiczów przyciągnął tłumy kibiców pod hotel, który stał się bazą biało-czerwonych. Największe zainteresowanie wzbudził Kamil Grosicki, który oficjalnie kończy reprezentacyjną karierę. Jego samochód został otoczony przez fanów, którym udało się zdobyć autografy i wspólne zdjęcia.

Mariusz Misiura o sukcesie Wisły Płock. Co za słowa trenera Nafciarzy?

– Jestem dumny z tego, co zrobiłem dla reprezentacji. Pożegnanie z kibicami w Chorzowie to dla mnie najważniejsza nagroda – powiedział „Grosik”.

Niedługo po nim pod hotel przyjechał Krzysztof Piątek, który także chętnie rozdawał autografy i pozował do zdjęć. – Wiemy, że Kamil jest niesamowitą postacią, bardzo dobrym kolegą. Ma cechy kapitana, będę go bardzo dobrze wspominał. Cieszę się, że ma ten pożegnalny mecz – przyznał napastnik, który nie zdradził planów na przyszłość, choć potwierdził, że po zgrupowaniu wybiera się na wakacje do Turcji.

Na Jana Bednarka czekała grupa kibiców z transparentem, licząc na zdobycie koszulki po piątkowym meczu z Mołdawią. Spotkanie to odbędzie się 6 czerwca na Stadionie Śląskim i zapisze się w historii jako 95. i ostatni występ Grosickiego w reprezentacji.

Wisła Kraków znów poza Ekstraklasą. Co dalej z Angelem Rodado? Nowe informacje

Z kim Polska zagra w eliminacjach mistrzostw świata?

Po meczu z Mołdawią kadrowicze Michała Probierza pozostaną dwa dni na Śląsku, a 8 czerwca wylecą do Helsinek, gdzie cztery dni później zmierzą się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.

Polacy udanie rozpoczęli kampanię – w marcu pokonali Litwę 1:0 i Maltę 2:0. Treningi przed czerwcowymi meczami odbywają się na nowym stadionie GKS Katowice, otwartym w marcu. Kolejne spotkania eliminacyjne biało-czerwonych zaplanowano na wrzesień – z Holandią w Rotterdamie i ponownie z Finlandią, tym razem w Chorzowie.

2025_05_28_Robert Podoliński Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.