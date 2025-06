Wisła Kraków znów poza Ekstraklasą. Co dalej z Angelem Rodado? Nowe informacje

Legia poznała rywali w Lidze Europy. To on będzie jej trenerem?

Mariusz Misiura mówi o dociskaniu. Wisła Płock wygra finał baraży i wejdzie do Ekstraklasy?

Co się wydarzy w Płocku?

Wisła Płock wraca do Ekstraklasy! Wielka wygrana z Miedzią w urodziny trenera Misiury

Mariusz Misiura o sukcesie Wisły Płock. Co za słowa trenera Nafciarzy?

To miała być misja powrotu do elity, jednak zakończyła się fiaskiem. Wisła Kraków nie zdołała przebrnąć przez pierwszy mecz barażowy i czwarty sezon z rzędu spędzi na zapleczu ekstraklasy. Pomimo niepowodzenia, prezes klubu Jarosław Królewski zadeklarował, że Mariusz Jop pozostanie trenerem zespołu. Jego przyszłość nie budzi wątpliwości – w przeciwieństwie do losów hiszpańskiego napastnika, Angela Rodado.

SPORT TEŻ: Bogusław Leśnodorski wprost skomentował wyniki wyborów. Niewiele osób zwraca na to uwagę po wygranej Nawrockiego

Rodado kluczowy dla Wisły, ale czy zostanie w Krakowie?

Rodado był jednym z filarów drużyny w zakończonym sezonie i głównym powodem, dla którego Wisła w ogóle znalazła się w barażach. Mimo ważnego kontraktu, jego przyszłość na Reymonta stoi pod znakiem zapytania. Jak informuje serwis goal.pl, Hiszpan znalazł się w kręgu zainteresowań tureckiego Trabzonsporu. Na razie nie rozpoczęto oficjalnych rozmów, ale zainteresowanie z zagranicy jest faktem.

Statystyki nie kłamią – Rodado błyszczy od początku przygody z Wisłą

Hiszpański snajper trafił do Krakowa z UD Ibiza przed sezonem 2022/2023. W swoim debiutanckim sezonie zdobył 11 bramek w 33 występach. Rok później poprawił wynik – 26 trafień w 33 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W zakończonym sezonie 2024/2025 dołożył kolejne 24 gole w 35 meczach. Taka skuteczność nie mogła przejść niezauważona, zwłaszcza w kontekście tego, że Wisła nie wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej.

ZOBACZ TEŻ: Szczere słowa Jakuba Kamińskiego. Kulisy sezonu w Wolfsburgu, możliwy transfer i kadra bez Lewandowskiego [ROZMOWA SE]