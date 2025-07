Jan Urban wprost o przyznaniu opaski kapitańskiej! "Muszę to zrobić wcześniej"

Jan Urban poprowadzi reprezentację Polski w walce o awans na mistrzostwa świata. Doświadczony szkoleniowiec przejął stery w kadrze narodowej, a przed nim i jego podopiecznymi niezwykle ważne zadanie, jakim będą kwalifikacje do turnieju w Ameryce. Wybór federacji wzbudził pozytywne reakcje w środowisku.

Były asystent nie gryzie się w język. "Najlepszy możliwy wybór"

Głos w sprawie zabrał Kibu Vicuna, hiszpański trener, który doskonale zna warsztat nowego selekcjonera. Vicuna przez lata był asystentem Urbana m.in. w takich klubach jak Legia Warszawa, Zagłębie Lubin czy Lech Poznań. W rozmowie z Polską Agencją Prasową nie krył zadowolenia z decyzji PZPN.

– Decyzja polskiej federacji o wyborze trenera kadry jest bardzo dobra – powiedział Hiszpan, cytowany przez PAP. – Urban to najlepszy kandydat, jakiego można sobie wyobrazić. To najlepszy czas, żeby sprawdził się w roli selekcjonera – dodał, podkreślając, że to idealny moment w karierze polskiego szkoleniowca na podjęcie tak ważnego wyzwania.

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jego głównym celem będzie awans na mistrzostwa świata w Ameryce. Decyzję federacji skomentował Kibu Vicuna, który w przeszłości był asystentem Urbana w polskich klubach. Hiszpan w samych superlatywach wypowiedział się o nowym trenerze Biało-Czerwonych.

Jaki będzie Jan Urban w nowej roli? Spokój i twarda ręka

Jak pod wodzą nowego trenera będzie funkcjonowała szatnia Biało-Czerwonych? Według Vicuny, piłkarze mogą liczyć na wysokie wymagania, ale też na profesjonalne i spokojne podejście, które może okazać się kluczowe w momentach największej presji.

– Jako selekcjoner będzie bardzo wymagający wobec zawodników, ale w taki sposób, że to wpłynie pozytywnie na kadrę. Na pewno szatnia może też liczyć na jego spokój i zdrowy rozsądek – ocenił Vicuna, cytowany przez PAP.

Odpowiednia osoba do posady selekcjonera kadry

Te cechy mogą być bezcenne podczas eliminacji, gdzie liczy się nie tylko forma sportowa, ale i odporność psychiczna. Hiszpański trener zakończył swoją wypowiedź deklaracją, która z pewnością dodaje otuchy kibicom polskiej kadry.

– Urban jest bez wątpienia odpowiednią osobą do piastowania tej funkcji. Powtarzam, to najlepszy wybór dla polskiej piłki. Życzę wszystkiego najlepszego trenerowi Urbanowi i jego sztabowi powodzenia w kwalifikacjach mistrzostw świata – podsumował hiszpański szkoleniowiec, cytowany przez PAP.

Uczestniczył w mistrzostwach świata i Europy, zdobył hat-tricka w meczu z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu i sięgał po mistrzostwa Polski 🏆 Na naszej stronie prezentujemy najważniejsze liczby związane z Janem Urbanem, który został dziś selekcjonerem reprezentacji… pic.twitter.com/si3Fker8nS— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) July 16, 2025