Po chwili dodał również: Jeśli to prawda, że Michał [Probierz, były selekcjoner – przyp.] zadzwonił wieczorem, gdy Robert usypiał dziecko, to ja też bym się wkurzył.

Urban od początku selekcjonerskiej przygody musi mierzyć się z pytaniami o Lewandowskiego, straconą przez niego opaskę kapitańską i rezygnację z gry reprezentacji. – Nie patrzyłem na loty... Na pewno to się stanie, natomiast nie wiem, w którym momencie – odpowiadał Urban na pytanie o planowaną wizytę w Barcelonie. – Na pewno telefon nie jest środkiem do tego, by na takie na tematy rozmawiać. Trzeba usiąść przy wspólnym stoliku i porozmawiać o tym, co się wydarzyło – dodawał.

Selekcjonerski kalendarz jest napięty, tak samo jak ten Barcelony. Kataloński klub pod koniec następnego tygodnia wybierze się do Azji, gdzie rozegra mecz towarzyski w Japonii i dwa sparingi w Korei Południowej. Urban nie ma wątpliwości, że Lewandowski wciąż jest napastnikiem, na którego barkach może spoczywać ofensywna gra reprezentacji. – To nie tak, że "Lewy" nie strzelał u tego, czy innego selekcjonera. To napastnik, który potrafi wykonać swoją pracę perfekcyjnie, jak dostanie na to szansę. W pierwszym sezonie w Barcelonie był królem strzelców, Barcelona była mistrzem Hiszpanii, a drugi sezon miał słabszy, bo i cała Barcelona radziła sobie gorzej. To wszystko jest ze sobą powiązane. Wciąż jest znakomitym napastnikiem, świetnie czuje się w polu karnym i on dalej będzie tak skuteczny. Oczywiście nie będziemy kreować tyle sytuacji co Barcelona, ale postarajmy mu się pomóc. Jeśli drużyna będzie go wspierać, to Robert będzie strzelał więcej goli – ocenił całą sprawę Urban.

