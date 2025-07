Niełatwe tygodnie czekają trenera Grbicia. Serbski selekcjoner musi się mierzyć z kontuzjami ważnych zawodników lub słabszą formą innych. Szczególnie wiele problemów ma na pozycji atakującego i pokazał to dobitnie pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gdańsku, w którym Polacy pokonali 3:2 Iran. Wiadomo było, że Grbić musi sobie radzić bez kontuzjowanego Bartosza Kurka. Ma do dyspozycji parę Kewin Sasak – Bartłomiej Bołądź, przy czym ten pierwszy ostatnio nieco spuścił z tonu z formą, a drugi wraca do sił po urazie. Z kolei tuż przed gdańską imprezą z zespołu wypadł kolejny kontuzjowany – Aleksander Śliwka. On co prawda gra na pozycji przyjmującego, ale był próbowany jako wchodzący na atak w niektórych ustawieniach i miał być opcją awaryjną Grbicia.

Kurek jest na co dzień kapitanem drużyny, po jego kontuzji ta rola przypadła Śliwce, a teraz funkcję tę pełni Jakub Kochanowski. I tu zaczyna się nowa historia.

Kibice szybko zauważyli, że jak tak dalej pójdzie, to „Kochan” powinien się... obawiać o swoje zdrowie. Oczywiście takie uwagi padają pół żartem, pół serio, niemniej można już mówić o małej „klątwie kapitana”. Kochanowski stara się w ogóle tak do tego nie podchodzić, odrzuca wszelkie klątwy.

Ja mam nadzieję, że to jest tylko jakiś zabobon. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie i mam nadzieję, że nic się już nikomu generalnie nie stanie, niezależnie, czy ktoś gra z belką kapitana, czy nie, bo już chyba swoje wycierpieliśmy. Mam nadzieję, że od teraz zdrowie będzie już nam dopisywać – mówi środkowy Projektu Warszawa. –

To Grbić wybrał Kochanowskiego

Kochanowskiego wskazał jako kapitana trener Grbić, choć sam zawodnik podkreśla, że jest tylko „pełniącym obowiązki”. Selekcjoner wyjaśnił całą sytuację.

– Myślę, że on ma właściwy charakter, poza tym jest w drużynie czterech, pięciu siatkarzy, którzy odbywają między sobą dyskusje w imieniu grupy, czy z federacją i on zawsze wtedy jest w tym gronie – wyjaśnia Grbić. – Nie zastanawiałem się długo, kto miałby być kapitanem, powiedziałem mu przed meczem, że chcę, by to on pełnił tę rolę i by nie mówił „Nie”.