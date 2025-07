Jan Urban wprost o przyznaniu opaski kapitańskiej! "Muszę to zrobić wcześniej"

Jan Urban oficjalnie zaprezentowany!

12 czerwca z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski zrezygnował Michał Probierz. Od tamtej pory przez kilka tygodni kibice czekali z niecierpliwością, aż Cezary Kulesza wskaże następce 52-latka. Przez cały okres "bezkrólewia" w mediach pojawiało się wiele nazwisk, które wyraziły chęć objęcia tej funkcji, ostatecznie wybór padł na Jana Urbana.

Afera z opaską kapitańską

Probierz kilka dni przed rezygnacją z funkcji selekcjonera "biało-czerwonych" zabrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu.

- Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy — przekazał Polski Związek Piłki Nożnej w komunikacie.

Jan Urban został zapytany, kto zostanie kapitanem reprezentacji Polski. Wymowna odpowiedź nowego selekcjonera

W czwartek o godzinie 12:00 odbyła się prezentacja nowego selekcjonera Polski. Urban od samego początku był do pełnej dyspozycji mediów, które pojawiły się na tym wydarzeniu. Ostatnia sytuacja z zamieszaniem w sprawie opaski kapitańskiej musiała zostać poruszona przez 63-latka, a dokładniej został o to zapytany na prezentacji.

- Wiadomo, że jest ten temat do rozwiązania. Wcześniej już to poruszyliśmy. Chce porozmawiać z każdym zawodnikiem, dlaczego się tak sprawa potoczyła. Jeśli mają się odbyć jakieś rozmowy to one nie będą miały miejsca na pierwszym zgrupowaniu tylko wcześniej, co oznacza, że muszę spotkać się z nimi w różnych miejscach i później podejmiemy odpowiednią decyzję. Jeśli chodzi o to, czy w tej sprawie decyduje trener, czy drużyna to jest kwestia względna, bo są sytuacje takie, gdzie obserwujesz trzech-czterech liderów i wtedy drużyna o tym wie. Natomiast jeśli jest piłkarz liderujący to wtedy trener podejmuje odpowiednią decyzję - rzucił Urban.