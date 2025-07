i Autor: PAP/Przemysław Karolczuk/ PAP

Nowy selekcjoner

Wyjątkowy rekord Jana Urbana przed pierwszym meczem! Od razu zostało to zauważone

Na ten moment po rezygnacji z funkcji Michała Probierza czekali wszyscy kibice reprezentacji Polski. Na profilu "Łączy nas piłka" zostały potwierdzone informacje w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Cezery Kulesza wybrał Jana Urbana na to stanowisko, doświadczonego trenera. 63-latek jeszcze dobrze nie przywitał się ze wszystkimi fanami "biało-czerwonych", a już pobił rekord, który do tej pory należał do śp. Franciszka Smudy.