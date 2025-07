i Autor: Art Service/Super Express (2)

Legendarny bramkarz komentuje

Jerzy Dudek bez ogródek o nowym selekcjonerze. "Reprezentacja Polski bardziej przypomina Górnika Zabrze"

Wybór Jana Urbana na nowego selekcjonera reprezentacji Polski wzbudził wiele emocji. Głos w tej sprawie zabrał legendarny bramkarz, Jerzy Dudek, który z dużą nadzieją patrzy na tę nominację. Były reprezentant kraju nie ukrywa jednak, w jak trudnym momencie znajduje się kadra, porównując ją do... Górnika Zabrze. Wskazuje też, co będzie kluczem do sukcesu i odrodzenia drużyny.