Wilfredo Leon bez żadnych skrupułów przed meczem Polska - Kuba. Postawił sprawę jasno. "Jestem Polakiem i tyle"

Emocje sięgały zenitu!

Reprezentacja Polski rozpoczęła kolejny tydzień zmagań w ramach siatkarskiej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia tym razem mogą liczyć na ogromne wsparcie, ponieważ aż cztery spotkania rozegrają w Gdańsku. W pierwszym starciu "biało-czerwoni" podejmowali Iran. Niestety serbski trener nie mógł skorzystać z Aleksandra Śliwki, który doznał pechowej kontuzji dzień triumfem z podopiecznymi Roberto Piazzy.

Na problemy - Wilfredo Leon

Do pierwszego zwycięstwa w Gdańsku mocno przyczynił się Wilfredo Leon, który mimo rozpoczęcia spotkania na ławce rezerwowych spisał się fenomenalnie zdobywając 14 punktów, przy czym uzyskał aż 82% w ataku.

Zdecydowane stanowisko Wilfredo Leona przed meczem z Kubą! Siatkarz powiedział o tym wprost

Leon to jeden z liderów "biało-czerwonych" i wielokrotnie udowodnił, że potrafi swoją grą zmienić wynik meczu. Siatkarz nie kryje, że żadna pozycja nie jest dla niego przeszkodzą, a w środowym meczu pojawił się także w roli atakującego.

- Czułem się dobrze. Powiedziałem trenerowi, że bez względu na to, gdzie zagram, to będę dostępny i postaram się być gotowy. Mam nadzieję, że poszło mi tak, jak on chciał. Są sytuacje, które pojawiają się dopiero w trakcie meczu, a ja byłem na to gotowy - powiedział Leon w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

31-latek został także zapytany o czwartkowy mecz z Kubą.

- Mecz z Kubą nie będzie żadnym problemem. Ja reprezentuje Polskę, to wszystko mówi. Nie ma żadnego "ale", jestem Polakiem i tyle. Mam ogromny szacunek dla moich byłych kolegów i sztabu szkoleniowego kubańskiej reprezentacji, ale ja powiedziałem od początku, że gram dla reprezentacji Polski. Jak trener mówi, że mamy do wykonania robotę, to ją wykonuję i tyle - zaznaczył Leon.