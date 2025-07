Roman Kosecki o wyborze Jana Urbana. Powiedział to wprost: "Poukłada wszystko"

Zdecydowane słowa Adama Nawałki w kierunku Jana Urbana. Zwrócił na to uwagę. "Sytuacja jest ekstremalnie trudna"

Po tygodniach spekulacji poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Kadrę w kluczowych meczach o awans na mistrzostwa świata poprowadzi Jan Urban. Wybór doświadczonego szkoleniowca skomentował Roman Kosecki, były znakomity reprezentant Polski.

Roman Kosecki zachwycony wyborem. "Jestem przekonany, że poukłada kadrę"

Zdaniem Romana Koseckiego, wybór Jana Urbana to strzał w dziesiątkę. Były piłkarz m.in. Atletico Madryt podkreśla, że nowy selekcjoner ma wszystkie cechy potrzebne do tego, aby uporządkować sytuację w drużynie narodowej i, co najważniejsze, przywrócić w niej dobrą atmosferę.

- Jestem przekonany, że poukłada sobie wszystko, jeżeli chodzi o atmosferę i cała kadrę. Cieszę się z tego wyboru bardzo - powiedział Roman Kosecki, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Jan Urban poprowadzi reprezentację Polski. Decyzja PZPN spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony legendy kadry, Romana Koseckiego. Były kapitan biało-czerwonych w rozmowie z PAP nie szczędził pochwał nowemu trenerowi, wskazując na jego kluczowe atuty i jasno określając cel, jaki przed nim stoi.

Urban jest gotowy na wyzwania

Były kapitan kadry jest również spokojny o warsztat trenerski Urbana. Wskazuje na jego bogate doświadczenie, zarówno z boisk hiszpańskich, jak i z ławki trenerskiej w polskiej Ekstraklasie. Dla Jana Urbana praca z reprezentacją to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze.

- Janek jest jak najbardziej gotowy na to wyzwanie. Grał w lidze hiszpańskiej i kierował różnymi klubami w lidze polskiej. Zdobył parę trofeów, w tym mistrzostwo Polski. Mam nadzieję, że to będzie jego czas - dodał Kosecki.

Kluczowe przygotowania do meczu z Holandią

Roman Kosecki podkreśla, że teraz nie ma czasu na świętowanie, a cała uwaga musi zostać skupiona na najbliższych wyzwaniach sportowych. Przed reprezentacją Polski kluczowy mecz z Holandią, który może zadecydować o losach awansu na mundial.

- Teraz trzeba skupić się na przygotowaniach do najbliższego meczu z Holandią. Janek na pewno powoła dobrą drużynę, z którą wywalczy awans na mistrzostwa świata - podsumował Kosecki w rozmowie z PAP.

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani!