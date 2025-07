Jan Urban w takich słowach wypowiedział się o Robercie Lewandowskim! Nowy selekcjoner nie chce do tego dopuścić

Podczas czerwcowego zgrupowania Kamil Grosicki (37 l.) po raz 95. i – jak się wtedy wydawało – ostatni, założył koszulkę z orłem na piersi. Mecz towarzyski z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie był jego oficjalnym pożegnaniem z drużyną narodową. Przez lata był jednym z liderów kadry, a kibice zgotowali mu owację na stojąco. Okazuje się jednak, że ten rozdział wcale nie musi być zamknięty.

Urban zaskoczony decyzją Grosickiego. "Czemu tak szybko?"

Temat ewentualnego powrotu skrzydłowego Pogoni Szczecin do kadry powrócił po niedawnej deklaracji samego zawodnika, który przyznał, że wciąż czuje się na siłach, by pomóc drużynie narodowej. Głos w tej sprawie zabrał selekcjoner Jan Urban, który nie ukrywał swojego zdziwienia pierwotną decyzją piłkarza.

- Słyszałem o tym, że Kamil w dalszym ciągu jest chętny do gry. Nie wiem, czemu chciał się tak szybko żegnać z reprezentacją. Przecież zawsze można to zrobić troszeczkę później - powiedział trener podczas pierwszej konferencji prasowej w roli trenera drużyny narodowej.

Bokserzy też kończą i zaraz wracają

Selekcjoner porównał sytuację do innych dyscyplin, gdzie sportowcy często wznawiają kariery.

- Nie jest to łatwa sytuacja, bo faktycznie żegnamy kogoś, ale za chwilę on wraca. Jeśli popatrzymy na bokserów, na inne dyscypliny, tam dzieje się to rzeczywiście dosyć często - tłumaczył.

W czerwcu, meczem z Mołdawią, Kamil Grosicki oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski. Teraz jednak sam zadeklarował chęć powrotu, a temat niespodziewanie podgrzał selekcjoner Jan Urban. Jego słowa na konferencji prasowej dają do myślenia i otwierają furtkę do sensacyjnego powrotu.

Lider Pogoni wciąż w czołówce. "Mam problem z obsadą tej pozycji"

Jan Urban nie szczędził komplementów pod adresem kapitana Pogoni Szczecin. Podkreślił, że mimo upływu lat, Grosicki wciąż utrzymuje niezwykle wysoki poziom, co udowadnia w każdym kolejnym meczu na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

- Jeszcze w tamtym roku Grosik był najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie. Mówimy o kimś, kto się naprawdę wyróżnia - zaznaczył selekcjoner, dając jednocześnie do zrozumienia, że taki zawodnik byłby dla niego cennym wzmocnieniem. - Proszę sobie wyobrazić, że ja mam duży problem z obsadą pozycji, na której gra Grosik - dodał Urban.

Jest zielone światło na powrót? Selekcjoner stawia sprawę jasno

Czy zatem kibice mogą liczyć na sensacyjny powrót "Grosika" do reprezentacji Polski? Ostatnie zdanie selekcjonera nie pozostawia wątpliwości – drzwi do kadry pozostają dla niego otwarte. Urban zadeklarował, że byłby gotów sięgnąć po doświadczonego skrzydłowego. Słowa selekcjonera z pewnością rozpalą dyskusję na temat przyszłości Grosickiego w kadrze.

- Nie wahałbym się na przykład powiedzieć: Kamil jesteś gotowy? - wyznał Urban. - Czasami ktoś zrobi coś za szybko. Zawodnicy w jego wieku grają na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Tak jak to robi Kamil, przynajmniej w naszej Ekstraklasie - zakończył trener.

