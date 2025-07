Cezary Kulesza wkurzył się na to pytanie dziennikarza TVN24! Ostra reakcja

Nowy selekcjoner szczery do bólu

Jan Urban wprost o przyznaniu opaski kapitańskiej! "Muszę to zrobić wcześniej"

Kamil Grosicki wróci do reprezentacji? Jan Urban nie zostawia złudzeń. "Nie wahałbym się"

Adrian Mierzejewski wraca do reprezentacji Polski! Został dyrektorem kadry. Czym będzie się zajmował?

Urban, który po raz pierwszy wystąpił w nowej roli przed mediami, odpowiadał na pytania dziennikarzy, mając u boku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Choć to nowy trener był głównym bohaterem wydarzenia, jedno z pytań skierowanych do Kuleszy wywołało spore poruszenie.

Dziennikarz TVN24 zapytał prezesa o jego trzy największe osiągnięcia z pierwszej kadencji na czele federacji. Pytanie to wyraźnie nie spodobało się Kuleszy, który zareagował chłodno i niechętnie.

ZOBACZ TEŻ: Pierwsze słowa Jana Urbana o Robercie Lewandowskim. Ważna opinia o konflikcie z Michałem Probierzem

– Myślę, że ta konferencja prasowa nie jest po to, aby się chwalić i ganić. Wie pan co, skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie – odpowiedział krótko prezes PZPN, skutecznie kończąc temat.

Kulesza zapytany o kontrakt selekcjonera. Też nie odpowiedział

Równie niechętnie Kulesza podszedł do ujawniania szczegółów dotyczących procesu wyboru nowego selekcjonera. Gdy pytano go o kryteria, jakimi kierowano się przy zatrudnianiu Jana Urbana, także unikał konkretów:

– Proces wyboru trwał tak długo, bo musieliśmy wybrać dobrze. Ten wybór taki jest. Jan Urban był doskonałym piłkarzem, był na mistrzostwach świata, zdobywał mistrzostwa i puchary, był też w sztabie kadry. Jest to trener z dużym doświadczeniem. To najbardziej trafny wybór. To wszystko – stwierdził Kulesza.

ZOBACZ TEŻ: Tajemnicze słowa Cezarego Kuleszy o kontrakcie Jana Urbana! Prezes PZPN zwrócił na to uwagę

Zaskoczenie wśród dziennikarzy wywołała również odmowa podania długości kontraktu nowego trenera. Kulesza zasłonił się tajemnicą organizacyjną: – To jest sprawa federacji i pana trenera, także nie będziemy tego ujawniać – oznajmił. Jan Urban oficjalnie rozpocznie swoją pracę z kadrą podczas wrześniowego zgrupowania. Reprezentacja Polski zmierzy się wówczas na wyjeździe z Holandią (4 września) oraz u siebie z Finlandią (7 września).