Reprezentacja Polski przed Ligą Narodów rozegrała towarzyski turniej Silesia Cup, gdzie Nikola Grbić miał pole do popisu w sprawie testowania nowych zawodników, którzy zostali powołani do kadry w tym roku. "Biało-czerwoni" po dwóch porażkach (z Ukrainą i Niemcami) oraz jednym zwycięstwem (z Bułgarią) zajęli ostatnie miejsce, jednak większy szok był spowodowany sytuacją z Mikołajem Sawickim w roli głównej.

Sawicki zawieszony! Afera dopingowa w reprezentacji Polski

Przed meczem Polska - Niemcy na turnieju Silesia Cup wieści w sprawie Sawickiego gruchnęły jak grom z jasnego nieba. Siatkarz miał mieć pozytywny wynik na teście antydopingowym, co potwierdziła Polska Agencja Antydopingowa.

- Potwierdzam te doniesienia. W organizmie zawodnika wykryto substancję zabronioną. Siatkarz ma w tej chwili prawo do analizy próbki B i złożenia wyjaśnień. Zawodnik został tymczasowo zawieszony. Istnieje możliwość, że zawodnik mógł stosować tę konkretną substancję do celów terapeutycznych, chociaż nie posiadał wyłączenia do środków terapeutycznych - powiedział prezes POLADA, Michał Rynkowski.

Na portalu "X" po informacji na temat siatkarza temat wszedł na szersze wody. Wiele osób wypowiadało sie w tym temacie, a także nie zabrakło wypowiedzi m.in. Andrzeja Wrony.

- Wrzuci ktoś kompilację akcji z finału PlusLigi po których padało z ust komentatorów „Ależ forma Mikołaja Sawickiego w końcówce sezonu!” ? - wypalił były siatkarz.

Pod postem część osób w mocnych słowach zwróciła się do 36-latka. "Oj, no nie wiem czy takie komentarze się powinny pojawiać w momencie, kiedy jeszcze nic nie jest potwierdzone próbką B. Od razu traktujemy jako przestępcę? Historia z Igą Świątek już poszła w zapomnienie?", "Panie Andrzeju, tak zwyczajnie po ludzku - słabo... Wypadałoby, aby gwiazda i przyszły ekspert, który został tak hucznie pożegnany poczekał chwilę z osądem a przynajmniej wstrzymał się od takich śmieszkowych wpisów.." - można przeczytać.

Sawickiemu grozi do czterech lat dyskwalifikacji, co przekazał prezes POLADA.