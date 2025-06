Polska – Włochy relacja NA ŻYWO: Siatkarze rozpoczynają drugi turniej Ligi Narodów! Rywalem mistrzowie świata [WYNIK LIVE] 25.06.2025

Polska - Włochy -:- (-:-, -:-, -:-)

Polska: Adamczyk, Czunkiewicz, Gierzot, Gomułka, Granieczny, Jakubiszak, Komenda, Kozub, Nowak, Poręba, Sasak, Semeniuk, Śliwka, Szalpuk.

Włochy: Balaso, Bottolo, Cortesia, Galassi, Gargiulo, Giannelli, Laurenzano, Lavia, Michieletto, Porro, Romano, Rychlicki, Sanguinetti, Sbertoli.

Na żywo Liga Narodów: Polska - Włochy Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy w Lidze Narodów siatkarzy! Start meczu o 19:30, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski świetnie poradziła sobie w pierwszych czterech meczach Ligi Narodów siatkarzy. Bez wielkich gwiazd Biało-Czerwoni pokonali Holandię, Japonię, Turcję oraz Serbię. Teraz poprzeczka idzie dość wysoko, ponieważ rywalami Polaków będą Włosi – drużyna, z którą mierzymy się w ostatnich latach bardzo często i to w meczach o najwyższą stawkę.

Po raz ostatni z Włochami mierzyliśmy się na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i... przegraliśmy to spotkanie. Na szczęście był to mecz fazy grupowej i zdecydował jedynie o kolejności w tejże grupie, a nie awansie lub jego braku. Co ciekawe, ostatecznie to Polacy wyjechali z Paryża z medalem, a Włosi skończyli na 4. miejscu, przegrywając starcie o brąz z USA. W trzech meczach o stawkę poprzedzających starcie w stolicy Francji Polacy byli lepsi – wygraliśmy dwa mecze fazy grupowej Ligi Narodów oraz... finał mistrzostw Europy 2023. Był to rewanż za przegrany z Włochami finał mistrzostw świata w 2022 roku. „Po drodze” Polacy jeszcze ulegli Włochom w Memoriale Huberta Wagnera w 2023 roku, rozegranym przed mistrzostwami Europy.