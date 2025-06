Spis treści

Piękne wspomnienia Bartosza Bereszyńskiego

- Tu zawsze jest fajna atmosfera, trochę inna niż na Narodowym w Warszawie. Więc cieszymy się, że możemy i tu rozgrywać mecze – Bartosz Bereszyński przypomniał, że to właśnie na Stadionie Śląskim trzy lata wstecz Biało-Czerwoni wywalczyli przepustkę na katarski mundial. „Bereś” był jednym z pierwszych wybrańców selekcjonera, którzy w poniedziałek zjawili się na zbiórce.

Uprzedzili go jedynie Paweł Dawidowicz i Oskar Repka (a także obecni od niedzieli Mateusz Skrzypczak, Przemysław Frankowski i Karol Świderski). Choć GieKSiarz, którego pod hotel podrzuciła narzeczona, jest debiutantem w reprezentacji, autografów rozdał tyle samo, co np. Adam Buksa czy Krzysztof Piątek.

Adam Buksa: „Autografy tak, wywiady nie”

- Co po kadrze? Wracam do… Turcji – mówił „Pjona” zaznaczając, że wykupił w tym kraju wakacje. Pogłosek o transferze z Basaksehiru Stambuł na Bliski Wschód komentować nie chciał. - W zasadzie wszystko już jasne, ale… będzie jeszcze czas, by o tym mówić – podkreślał ten, który ma największe szanse na wypełnienie luki w ataku pod nieobecność „Lewego”. Wspomniany Buksa, konkurent Piątka do miejsca w ataku, najwyraźniej tak skupiony jest na czekającej go rywalizacji, że mówić o niej nie chciał w ogóle. - Autografy tak, wywiady nie – rzucił krótko i dobitnie.

Ostatni taniec Kamila Grosickiego

Niemal równolegle pod główne wejście hotelowe podjechał czarny van, z którego po chwili – wywołując entuzjazm fanów – wysiadł Kamil Grosicki. To on będzie głównym bohaterem piątkowego spotkania w Chorzowie, które oznaczać dlań będzie pożegnanie z reprezentacją. Rozegra w niej mecz numer 95. „Turbo-Grosik”, „przebojowość”, „motywator” – skojarzenia kolejnych kadrowiczów, meldujących się na zgrupowaniu, z nazwiskiem piłkarza Pogoni były bardzo różne. Ale – jak widać – wyłącznie pozytywne.

Gdzie mieszka reprezentacja w Katowicach? Piętra na wyłączność

Reprezentacja dostała na wyłączność trzy poziomy Monopolu, nowością w stosunku do trzech poprzednich pobytów kadrowiczów w tym hotelu jest taras na najwyższym piętrze, ze strefą wypoczynkową. W Katowicach reprezentanci pozostaną aż do niedzielnego popołudnia, kiedy to odlecą do Helsinek na mecz z Finami. Jeszcze dziś zaś o 17.30 czeka ich pierwszy wspólny trening, na oddanej kilka tygodni temu do użytku Arenie Katowice.

