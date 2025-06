Mariusz Pudzianowski oddał głos w wyborach. Ciasny podkoszulek i łagodny uśmiech! Tam poszedł zagłosować

Wybory 2025: Mariusz Pudzianowski oddał już głos. Krótki komentarz

1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka. W 2025 roku ta data jest jeszcze ważniejsza. Polacy drugi raz idą do urn wyborczych, by zadecydować, kto zostanie prezydentem Polski i zastąpi w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudę. Polacy tłumnie ruszyli do urn. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12:00 głos oddało 24,83% uprawnionych do głosowania. Wśród nich byli politycy, gwiazdy show-biznesu czy sportowcy.

Wśród tych ostatnich był m.in. pięciokrotny mistrz strongmanów czy ikona organizacji KSW Mariusz Pudzianowski. „Pudzian” opublikował wideo w swoich mediach społecznościowych. Na głosowanie udał się w ciasnej, czerwonej koszulce na ramiączka w swoim obwodzie z Białej Rawskiej.

Oddaniem głosu w mediach społecznościowych chwaliło się wiele więcej osób związanych ze światem sportu. Byli to m.in. Anna Lewandowska, Sławomir Peszko, Bartosz Kurek i wielu innych.

