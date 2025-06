Były zawodnik UFC w FAME MMA! Może zawalczyć z Denisem Załęckim i Labrygą

Gala FAME 26: Gold już 12 lipca w Warszawie. Jej głównym punktem jest wielki turniej wagi ciężkiej o milion złotych w sztabkach złota. W niedzielę, 22 czerwca, poznaliśmy oficjalnie szóstego z dziesięciu śmiałków. Daniel Omielańczuk, były zawodnik m.in. UFC i KSW, wchodzi do gry!

"Weteran UFC zadebiutuje w FAME! Niektórzy mówią o nim, że to najprzystojniejszy zawodnik w polskim MMA. Ale w klatce nie chodzi o wygląd – tylko o brutalną skuteczność. A on ma ją opanowaną do perfekcji! Omielańczuk wchodzi do Golden Tournament, żeby pokazać, że liczą się doświadczenie i siła, a nie samo gadanie" - ogłosiło FAME MMA.

Daniel Omielańczuk z UFC do FAME MMA

Wcześniej w ramach turnieju FAME 26 ogłoszono już: Denisa Załęckiego, "Alberto", Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, Normana Parke'a i Denisa Labrygę. Komplet zawodników poznamy podczas poniedziałkowego programu "Eliminator", w trakcie którego odbędzie się głosowanie - to fani wybiorą 8 uczestników turnieju o milion w złocie. Pozostali dwaj stoczą walkę rezerwową, a zwycięzca zyska miano jokera i będzie mógł wejść do turnieju w razie niedyspozycji któregoś z zawodników.

Warto podkreślić, że Omielańczuk stoczył już dwie freak-fightowe walki w federacji CLOUT MMA. Jego pierwszym rywalem był zresztą Załęcki, a ich gorący konflikt nie został zażegnany. Po blisko dwóch latach ponownie mogą się zmierzyć, tym razem w klatce FAME.

Turniej na FAME 26 odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach i bez parteru. Podzielony jest na trzy etapy. W ćwierćfinałach i półfinałach zobaczymy walki na dystansie 2x 3 min z ewentualną 3-minutową dogrywką, a wielki finał odbędzie się w formule bez limitu czasowego - tylko nokaut przyniesie zwycięstwo.