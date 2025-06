i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express & @mboxde/Facebook & @apostol.tomasz.dorozala/Instagram Marcin Najman & Michał Boxdel Baron & Apostoł Tomasz Dorożała

Szykuje się szalona walka

Walka trzech na FAME 26: GOLD! Boxdel kontra Najman kontra Apostoł Tomasz Dorożała. Każdy na każdego

Bądźcie gotowi na prawdziwy chaos w klatce! Na gali FAME 26: GOLD dojdzie do pojedynku trzech (1vs1vs1) - Michał “Boxdel” Baron zmierzy się z Marcinem “Cesarzem” Najmanem i Apostołem Tomaszem Dorożałą. To będzie starcie każdy na każdego! Czy dojdzie do jakichś sojuszy? Czy wszyscy rzucą się na siebie, nie patrząc kogo biją? Przekonamy się już 12 lipca!