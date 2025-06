Córka Daniela Omielańczuka zmaga się z okropną chorobą! Potrzebuje bardzo drogiego leczenia. FAME zaangażowało się w zbiórkę

FAME MMA: Zbiórka pieniędzy na leczenie córki Daniela Omielańczuka

FAME MMA kilkanaście dni temu ogłosiło kolejną galę. Podczas FAME 26: GOLD dojdzie do wielkiego turnieju wagi ciężkiej. Wśród zawodników jest jedna z legend polskiego MMA Daniel Omielańczuk. Były zawodnik KSW, ACA czy UFC będzie rywalizował z innymi sportowcami i freak-fighterami o milion złotych w sztabkach złota. Walkę toczy także poza klatką – o zdrowie swojej córeczki Poli.

Pola przyszła na świat we wrześniu 2018 roku razem z siostrą bliźniaczką. Urodziły się przedwcześnie – lekarze podjęli decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu ciąży z powodu ryzyka zamartwicy. Od pierwszych chwil życia Pola musiała zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a jej historia to nieustanna walka o sprawność i przyszłość.

W pierwszych latach życia dziewczynka przeszła szereg skomplikowanych operacji – jelit, oczu i serca. Jak relacjonują rodzice, każda wizyta w szpitalu wiązała się z ogromnym stresem i niepewnością. „Za każdym razem drżeliśmy o jej zdrowie. Umieraliśmy ze strachu, bo nigdy nie wiedzieliśmy, co usłyszymy od lekarzy” – wspominają.

Córka Daniela Omielańczuka choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Jest zbiórka na leczenie

Diagnoza okazała się brutalna – w wyniku powikłań w mózgu Poli powstała leukomalacja. To właśnie ona spowodowała dziecięce porażenie mózgowe. Pola nie potrafi samodzielnie usiąść, porusza się wyłącznie przy pomocy chodzika lub z pomocą bliskich. Mimo to nie poddaje się. Jej rodzina i lekarze podkreślają niezwykłą determinację dziecka w dążeniu do samodzielności.

Poprzednia zbiórka umożliwiła dziewczynce skorzystanie z intensywnej rehabilitacji i specjalistycznej opieki. Efekty są widoczne – Pola zrobiła ogromne postępy. Teraz potrzebuje jednak poważnej terapii komórkami macierzystymi, która kosztuje ogromne pieniądze. Potrzebne jest aż 70 tysięcy!

Podczas programu FAME MMA ogłoszono zaangażowanie się w zbiórkę, która trwa na stronie SiePomaga.pl. Od ogłoszenia w trakcie poniedziałkowego programu zebrano blisko 28 tysięcy złotych. To wciąż jednak za mało! Zbiórkę można wesprzeć na wiele sposób.

- Już rehabilitacje i wizyty były dla nas ogromnym wyzwaniem finansowym. Dlatego postanowiliśmy jeszcze raz poprosić o pomoc, by podarować tę szansę naszej Polci. Wierzymy, że to zadziała i ułatwi walkę o sprawność, a z Waszym wsparciem sprawność jest o krok – napisano na stronie zbiórki.

