Reprezentant Polski wygrał Ligę Mistrzów! Strzelił bramkę w finale. Wielki sukces Mateusza Bogusza

Wielki sukces Mateusza Bogusza! Gol w finale Ligi Mistrzów

Cruz Azul sięgnął po trofeum Pucharu Mistrzów CONCACAF, rozbijając w finale Vancouver Whitecaps aż 5:0. Spotkanie rozegrano na Estadio Olímpico Universitario w Meksyku, a jedną z bramek zdobył reprezentant Polski – Mateusz Bogusz. Drużyna z Meksyku już do przerwy prowadziła 4:0, a czwarte trafienie zaliczył właśnie Bogusz, notując swoje pierwsze trafienie od marca. Wynik meczu ustalił w drugiej połowie Angel Sepulveda. Polak opuścił boisko w 67. minucie, a zmienił go Grek Georgios Giakoumakis – były gracz Górnika Zabrze.

To siódmy w historii triumf Cruz Azul w rozgrywkach CONCACAF, które są odpowiednikiem europejskiej Ligi Mistrzów. Bogusz, który trafił do klubu w styczniu tego roku, rozegrał do tej pory 22 spotkania, zdobył dwa gole i zanotował pięć asyst.

Mateusz Bogusz wygrał Ligę Mistrzów CONCACAF. Zrobił to w drugim finale

Dla 23-letniego Mateusza Bogusza to drugi finał tych rozgrywek – w 2023 roku przegrał je jako zawodnik Los Angeles FC. Teraz może cieszyć się z upragnionego trofeum.

Bogusz ma na koncie także debiut w seniorskiej reprezentacji Polski – zagrał dotąd w czterech meczach, m.in. przeciwko Chorwacji, Portugalii, Litwie i Malcie.