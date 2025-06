Iga Świątek poznała kolejną rywalkę! Ostatnio z nią przegrała!

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w ćwierćfinale WTA Bad Homburg

Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa w Bad Homburg zagrają ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji 3-2 dla Polki, ale ostatnio górą była Rosjanka - 6:4, 6:2 w Miami Open 2024. Zaczęło się od zwycięstwa Rosjanki 6:4, 6:2 w rozgrywanym w pandemicznej bańce turnieju WTA w Melbourne na początku 2021 r. Potem Iga Świątek stoczyła niesamowity bój z Aleksandrową w Ostrawie w 2022 r. Przeziębiona Polka wygrała wtedy 7:6, 2:6, 6:4. Potem Iga ograła ją 6:4, 6:7, 6:3 w Madrycie w 2023 r. i ten mecz też był niezwykle dramatyczny. Potem Świątek wygrała z Aleksandrową 6:1, 6:4 w Dausze w 2024 r. Aleksandrowa gra agresywny tenis, uderza piłki mocno i płasko, bardzo mocno serwuje i returnuje. Dobrze gra przy siatce. Jej styl pasuje do kortów trawiastych. Na tej nawierzchni wygrała dwa turnieje WTA.

Iga Świątek tegoroczne występy na trawie zaczęła, pokonując 6:4, 6:4 Wiktorię Azarenkę, byłą liderkę rankingu WTA. 36-letnia Białorusinka najlepszy moment kariery ma już dawno za sobą, ale wciąż potrafi być bardzo groźna. Do głównej drabinki Azarenka awansowała w kwalifikacjach, więc miała już okazję oswoić się z trawiastą nawierzchnią, a Iga Świątek po treningach na Majorce sama przyznała, że korty w Bad Homburg mocno różnią od tych, na których grała na hiszpańskiej wyspie.

- Powiedziałabym, że tutaj trwa jest trochę gęstsza, ale też zobaczymy, co będzie w trakcie turnieju, bo wiadomo, że z dnia na dzień, gdy ona jest coraz bardziej używana, to się zmienia i codziennie trzeba się dostosować właściwie do innej trawy - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Canal+ Sport. - Na Majorce to był najbardziej solidny czas, jaki miałam na trawie przed tymi turniejami, bo zazwyczaj jednak decydowałam się na to, żeby zostać w domu, żeby trochę spędzić czas w Warszawie, a wiadomo, że w Polsce nie mamy za bardzo kortów trawiastych. Dlatego Majorka była bardzo dobrym pomysłem właśnie też z uwagi na to, że tę drugą część dnia mogłam mieć poświęconą na odpoczynek i bez względu na to zrobiliśmy super robotę i treningi były ciężkie. Później mogłam się zregenerować, więc to był taki idealny balans - dodała Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek z Jekateriną Aleksandrową w Bad Homburg?

Mecz Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w czwartek 26 czerwca 2025 r. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisja TV z turnieju w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport 2.

