Wojciech Gola przestaje być włodarzem FAME MMA!

FAME MMA ogłasza kluczową zmianę właścicielską. Do grona udziałowców dołącza Łukasz Łuźniak – właściciel Elpol Łuźniak Sp. k., jednej z największych firm sektora agro w Polsce i czołowego producenta siemienia lnianego w Europie. Obejmuje on 10% akcji spółki, wnosząc do organizacji nie tylko istotny kapitał finansowy, ale przede wszystkim know-how w zakresie zarządzania, skalowania biznesu i ekspansji międzynarodowej.

W tym samym czasie Wojciech Gola – współtwórca i współzałożyciel FAME MMA – przekazuje swoje udziały i formalnie przestaje być akcjonariuszem spółki. Pozostaje jednak integralną częścią projektu, pełniąc dożywotnio rolę Włodarza Medialnego oraz Partnera Strategicznego. Ta decyzja jest wyraźnym sygnałem: FAME MMA wraca na ścieżkę rozwoju i stabilności, gotowe stawić czoła wszystkim wyzwaniom ostatnich miesięcy. Przypominamy również o wydarzeniu FAME26 GOLD, które obywa się 12 lipca 2025. Turniej o milion złotych w złocie.

Wojciech Gola był jednym ze współtwórców FAME MMA, która - nie da się zaprzeczyć - jest najważniejszą organizacją freak-fightowa na polskiej scenie. Gola był więc przez kilka lat jedną z najbardziej wpływowych osób na scenie freak-fightowej, współodpowiadając za to, jak wygląda FAME MMA. Choć nie odchodzi on całkiem z organizacji, to na pewno przekazanie przez niego swoich udziałów nowej postaci to ważny ruch dla niego, federacji FAME MMA i całego środowiska freak-fightowego. Warto pamiętać, że Gola był nie tylko włodarzem, ale i zawodnikiem FAME – walczył pięciokrotnie, wygrał dwa razy (z Tomaszem Olejnikiem na FAME: Reborn oraz Marcinem Krasuckim na FAME 6), a trzy razy przegrał (z Joelem Morrisem na FAME UK 1, Dawidem Malczyńskim na FAME 7 oraz Łukaszem Tuszyńskim na FAME 25).