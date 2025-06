Robert Lewandowski wprost o swojej przyszłości. Rozwiał wszelkie wątpliwości! Wymowne słowa o wieku

Tak Robert Lewandowski wejdzie w nowy sezon. Barcelona niedługo to ogłosi, prestiżowy mecz

Robert Lewandowski dalej błyszczy w barwach „Dumy Katalonii”. Choć Barcelona nie wygrała Ligi Mistrzów, to i tak ma duże powody do zadowolenia. Zespół Hansiego Flicka wygrał La Liga, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. W tym wszystkim wielki udział miał właśnie polski napastnik. Niestety, Lewandowski nie jest coraz młodszy, a kibice zastanawiają się, co dalej z jego piłkarską karierą.

Teraz nie muszą już nad tym rozmyślać. Sam Robert Lewandowski w rozmowie z „Mundo Deportivo” rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące jego przyszłości. W skrócie – kapitan reprezentacji Polski na emeryturę się nie wybiera!

- Mój wiek to tylko liczba. Wciąż czuję się dobrze, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Mogę grać tak samo dobrze jeszcze co najmniej rok – powiedział Lewandowski.

Polski piłkarz ocenił także miniony sezon w wykonaniu „Dumy Katalonii” i nie ukrywał wielkiego zadowolenia z tego, co udało się zdobyć Barcelonie.

To był niemal perfekcyjny sezon. Wygraliśmy La Liga, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i trafiliśmy do półfinału Ligi Mistrzów. Niewiele zabrakło, a zagralibyśmy w finale, ale taki jest futbol. Chodzi nie tylko o tytuły, ale i o to, jak graliśmy. Uważam, że musimy być szczęśliwi, bo fani widzieli, że ta drużyna ma serce – dodał.

Robert Lewandowski – osiągnięcia w tym sezonie

Robert Lewandowski ma powody do zadowolenia. To był kolejny świetny sezon w jego wykonaniu. We wszystkich rozgrywkach zdobył łącznie 42 bramki – w tym 27 w La Liga i 11 w Lidze Mistrzów. Żaden z tych wyników nie pozwolił mu jednak zdobyć korony króla strzelców. Polak dorzucił jeszcze trzy bramki w Pucharze Króla i jedną w Superpucharze Hiszpanii.