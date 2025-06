Cristiano Ronaldo zagra teraz w tym klubie! Nagły zwrot akcji, zaskakująca decyzja!

Tak Barcelona chce przekonać ter Stegena do odejścia! Oferują mu wielkie pieniądze, byle tylko się go pozbyć

Cristiano Ronaldo jest bliski podpisania nowej umowy z saudyjskim klubem Al-Nassr. Takie informacje przekazał BBC Sport, powołując się na źródła saudyjskie Kontrakt 40-letniego kapitana reprezentacji Portugalii miał wygasnąć pod koniec czerwca, ale źródła wskazują, że przedłużenie umowy o dwa lata jest bliskie finalizacji.

Cristiano Ronaldo zostaje w Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo miesiąc temu opublikował w mediach społecznościowych post: „Ten rozdział się skończył. Historia nadal się pisze” - napisał Portugalczyk. Zrobił to po ostatnim meczu Al-Nassr w saudyjskiej Pro League, co wywołało spekulacje, że zamierza odejść i zmienić klub. Prezydent FIFA Gianni Infantino sugerował następnie, że Ronaldo może dołączyć do drużyny uczestniczącej w Klubowych Mistrzostwach Świata po tym, jak Al-Nassr nie zakwalifikowało się do rozszerzonego turnieju, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.

Co za zarobki Cristiano Ronaldo! Otwiera listę najlepiej opłacanych sportowców!

Cristiano Ronaldo zdradził, że otrzymał oferty od drużyn uczestniczących w turnieju, ale je odrzucił. Były piłkarz Sportingu Lizbona, Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn wydaje się zdecydowany na pozostanie w Arabii Saudyjskiej i podobno rozważa własne inwestycje sportowe w tym kraju. Ronaldo dołączył do Al-Nassr w 2023 roku po rozwiązaniu kontraktu z Manchesterem United. Strzelił 99 bramek w 111 występach dla saudyjskiego klubu, w tym 35 w 41 meczach w ostatnim sezonie, zdobywając nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca ligi. W Al-Nassr zarabiał ponad 200 mln euro za sezon.

Robert Lewandowski z Cristiano Ronaldo w Arabii?

Saudyjskie media niedawno donosiły, że Robert Lewandowski też zakończy karierę w tym kraju. Polak miałby zamienić hiszpańską LaLiga na ligę saudyjską po wygaśnięciu jego kontraktu z Barceloną w połowie 2026 roku. Dziennik "Al-Riyadiyah" twierdził, że "Obecnie nie toczą się żadne rozmowy między przedstawicielami ligi saudyjskiej a piłkarzem, ale do tego dojdzie i liga Arabii Saudyjskiej zobaczy, jak zawodnik dołącza do jednego z jej zespołów w 2026 roku”.

