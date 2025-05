Cristiano Ronaldo odchodzi z Al-Nassr. Tajemnicze słowa

Cristiano Ronaldo kończy swoją przygodę z saudyjskim Al-Nassr. Portugalski piłkarz uznawany przez wielu za najlepszego piłkarza wszech czasów nie przedłuży wygasającej za miesiąc umowy, a swoją decyzję przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że to wciąż nie koniec kariery Cristiano Ronaldo.

W poniedziałek, 26 maja o 22:34 Cristiano Ronaldo opublikował wpis m.in. na platformie „X”.

- Rozdział zakończony. Historia? Wciąż jest pisana. Wdzięczny wszystkim – napisał Ronaldo.

Gdzie teraz zagra Ronaldo? Ciekawa opcja!

Cristiano Ronaldo odchodzi z Al-Nassr, ale z wielkiego futbolu najprawdopodobniej nie zrezygnuje. Wiele wskazuje na to, że piłkarz może podpisać krótkoterminowy kontrakt, by zagrać w nadchodzących Klubowych Mistrzostwach Świata. Taką opcję zasugerował Gianni Infantino.

- Cristiano Ronaldo może zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata. Prowadzone są rozmowy z niektórymi klubami, więc jeśli któryś z nich jest zainteresowany zatrudnieniem Ronaldo, to kto wie. Jeszcze kilka tygodni, będzie fajnie – powiedział w rozmowie z „IShowSpeedem”.

Cristiano Ronaldo w Al-Nassr – liczby Portugalczyka

Cristiano Ronaldo trafił do Al-Nassr w styczniu 2023 roku, a dla wielu była to ogromna sensacja. Był niekwestionowanie największą gwiazdą, która kiedykolwiek trafiła do saudyjskiej ekstraklasy i momentalnie rozpoczął „boom” na przenosiny piłkarzy w ten rejon świata.

Ronaldo wystąpił w 77 meczach w Al-Nassr w Saudi Pro League, zdobywając w nich 74 bramki i notując 16 asyst. W pozostałych rozgrywkach zaliczył 28 meczów.

Łączny bilans Cristiano Ronaldo w Al-Nassr to 105 meczów, 93 bramki i 19 asyst. Zdobył dwa tytuły króla strzelców.