Nagle gruchnęły wieści w sprawie Cristiano Ronaldo! Aż ciarki przechodzą

- Cristiano Ronaldo może zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata. Prowadzone są rozmowy z niektórymi klubami, więc jeśli któryś z nich jest zainteresowany zatrudnieniem Ronaldo, to kto wie. Jeszcze kilka tygodni, będzie fajnie — powiedział Gianni Infantino w rozmowie z internetowym streamerem IShowSpeed, którego kanał YouTube ma ponad 39 milionów subskrybentów. To wielki fan Portugalczyka i jego wątku nie zabrakło w rozmowie stanowiącej potwierdzenie ostatnich wieści z FIFA.

FIFA potwierdziła w środę, że transfery do ostatniej chwili będą możliwe dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych. To podsyciło spekulacje, że jedna z nich spróbuje podpisać krótkoterminowy kontrakt z 40-letnim Ronaldo lub pozyskać go na zasadzie wypożyczenia. W stawce 32 drużyn są m.in. dwie poprzednie Portugalczyka - Real Madryt i Juventus. Niewykluczony jest więc powrót "CR7" do któregoś z nich!

Taki ruch byłby bezprecedensowy w nowoczesnej piłce nożnej, ale mógłby spodobać się FIFA, zwiększając prestiż rozgrywek i sprzedaż biletów na turniej rozgrywany w tym roku w 11 miastach USA. Transfer Ronaldo pozwoliłby mu również ponownie spotkać się z Lionelem Messim w tych samych rozgrywkach po raz pierwszy od mistrzostw świata 2022 w Katarze.

Transfery mogą być dokonywane od 1 do 10 czerwca i ponownie od 27 czerwca do 3 lipca zgodnie z wyjątkowymi zasadami zatwierdzonymi przez FIFA w październiku. "Celem jest zachęcenie klubów i zawodników, których kontrakty wygasają, do znalezienia odpowiedniego rozwiązania ułatwiającego udział piłkarzy" – napisano w oświadczeniu FIFA. Same Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 15 czerwca - 13 lipca.