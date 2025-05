Ronaldo poddał się niezwykłym badaniom. Był w szoku, gdy poznał wynik

Portugalczyk od stycznia 2023 roku występuje w saudyjskim klubie Al-Nassr, gdzie nie stracił skuteczności ani formy. Świetne występy notuje zarówno w tamtejszej lidze, jak i w barwach narodowych. W obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobywając 33 bramki i zaliczając 4 asysty.

Ronaldo w szoku

Jego kontrakt z Al-Nassr obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Na ten moment nie podano, czy zostanie przedłużony, ale sam zawodnik nie ukrywa, że czuje się świetnie. W jednym z podcastów, którego gościem był dziennikarz Will Ahmed, Ronaldo odniósł się do wyników badań:

– Sam nie mogę w to do końca uwierzyć, że mój wiek to 28,9 lat. Nie sądzę, aby było tak dobrze – przyznał z uśmiechem.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych piłkarz zapytał fanów: „Myślicie, że wiecie, ile mam lat?”, czym jeszcze bardziej rozbudził zainteresowanie wynikami analizy. Dodał także żartobliwie, że planuje grać zawodowo jeszcze przez dekadę.

Ronaldo od lat słynie z bezkompromisowego podejścia do treningów, diety i zdrowia. Jego profesjonalizm i dbałość o formę fizyczną są wzorem dla wielu sportowców, zwłaszcza że granica 40 lat to w świecie piłki nożnej rzadko osiągany wiek.

