Dramatyczne wieści o chorobie gwiazdy nadeszły w piątek, tuż przed towarzyskim meczem z Japonią, dosłownie kilka dni przed startem Euro 2025. Aitana Bonmatí, uznawana za najlepszą piłkarkę globu, nieoczekiwanie trafiła do szpitala w Madrycie. Powodem były niepokojące objawy, które po badaniach okazały się wirusowym zapaleniem opon mózgowych. Jednak mimo że słynna piłkarka wraca do zdrowia, powstaje pytanie czy najważniejsza zawodniczka reprezentacji Hiszpanii zdoła poprowadzić ją do boju na Euro w Szwajcarii? Teraz rozpoczyna się wyścig z czasem. To właśnie ta diagnoza stała za jej nieobecnością podczas treningu kadry oraz w wygranym 3:1 spotkaniu z Japonią. Sytuacja była niezwykle poważna, zwłaszcza w kontekście zbliżających się ME, które startują już w najbliższą środę (2.07).

Bonmatí to postać absolutnie kluczowa dla sukcesów zarówno FC Barcelony, w której występuje razem z liderką Biało-Czerwonych Ewą Pajor, jak i reprezentacji Hiszpanii. 27-letnia pomocniczka jest mózgiem i sercem każdej drużyny, w której występuje. Jej wizja gry, technika i nieustępliwość sprawiły, że w ostatnich dwóch latach zdominowała wszystkie plebiscyty, dwukrotnie sięgając po Złotą Piłkę oraz nagrodę FIFA dla najlepszej piłkarki świata. To ona była główną architektką historycznego triumfu Hiszpanii na MŚ w 2023 roku oraz w ubiegłorocznej Lidze Narodów.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to poważna infekcja błon ochronnych otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Nieleczona szybko, może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Na szczęście, jak informują eksperci medyczni, w przypadku Aitany zdiagnozowano formę wirusową, która jest znacznie łagodniejsza od rzadszej, ale groźniejszej odmiany bakteryjnej. Wirusowe zapalenie opon mózgowych często ustępuje samoistnie w ciągu 7 do 10 dni i może być leczone w warunkach domowych.

Selekcjonerka reprezentacji Hiszpanii, Montse Tomé, jeszcze przed opuszczeniem szpitala przez zawodniczkę, podkreślała jej znaczenie dla zespołu. – Jest dla nas niezwykle ważną piłkarką. Będziemy na nią czekać tak długo, jak to będzie konieczne – mówiła, dając do zrozumienia, że zdrowie gwiazdy jest absolutnym priorytetem.

W sobotę nadeszły wreszcie dobre wieści. Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała, że Aitana Bonmatí została wypisana ze szpitala. Zawodniczka FC Barcelony ma dołączyć do zgrupowania reprezentacji w najbliższych dniach. Nawet jeśli otrzyma zielone światło, jej występ od pierwszej minuty ME stoi pod dużym znakiem zapytania. Kadra w niedzielne (29.06) popołudnie wyruszyła już do Szwajcarii, gdzie będzie przygotowywać się do swojego pierwszego meczu na Euro 2025.

Głos zabrała również sama zainteresowana, uspokajając fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.