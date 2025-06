Spis treści

Kulesza na drugą kadencję w PZPN

Już 30 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym delegaci wybiorą nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystko wskazuje na to, że będzie to czysta formalność. Jedynym kandydatem na to stanowisko jest obecny szef związku, Cezary Kulesza, który do uzyskania reelekcji potrzebuje jedynie większości głosów. Warunkiem jest to, aby podczas głosowania otrzymał 50 procent głosów plus jeden. Będzie wybierało 118 delegatów. Kulesza funkcję prezesa PZPN pełni od sierpnia 2021 roku, gdy przejął schedę po ustępującym Zbigniewie Bońku.

Jerzy Dudek wprost o Robercie Lewandowskim. Mówi o "małym konflikcie" i wskazuje rozwiązanie

Kto selekcjonerem kadry?

Mimo iż kluczowe rozstrzygnięcie w strukturach związku jest już praktycznie znane, kibiców wciąż elektryzuje inna kwestia – kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski i zastąpi na tym stanowisku Michała Probierza, który po przegranym meczu 1:2 z Finlandią w el. MŚ 2026, zrezygnował z prowadzenia drużyny narodowej. Kandydatów nie brakuje, ale na kogo postawi prezes Kulesza? O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy Jerzego Dudka. Były wybitny reprezentant Polski i triumfator Ligi Mistrzów ma gotowy i niezwykle ciekawy scenariusz dla prezesa Kuleszy.

Jacek Bąk namaścił następcę Błaszczykowskiego i Grosickiego. Padły znamienne słowa

Ogłoszenie selekcjonera na zjeździe? "Marketingowo by się to obroniło"

Zdaniem Jerzego Dudka, Cezary Kulesza powinien wykorzystać moment wyborów, by zaskoczyć opinię publiczną i przedstawić nazwisko nowego trenera kadry. Byłby to ruch, który mógłby stać się pozytywnym otwarciem drugiej kadencji.

- Scenariusz tych wyborów znamy, więc to nie pójdzie jakoś specjalnie w eter, kto zostanie prezesem - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem. - Dokładnie wiemy, kto nim będzie - Cezary Kulesza. Niespodzianką na plus, żeby zauważyć tego nowego-starego prezesa, mogłoby być właśnie ogłoszenie na zjeździe nowego selekcjonera. Za to następnego dnia odbyłaby się konferencja z jego udziałem – analizuował.

Michał Listkiewicz o wyborach selekcjonera. Wskazał faworyta. "Wie, jak ugotować zupę nic"

Wybory na prezesa PZPN zbliżają się wielkimi krokami, a jedynym kandydatem jest Cezary Kulesza. Mimo pewnej reelekcji, wciąż nie znamy nazwiska nowego selekcjonera. Były bramkarz reprezentacji, Jerzy Dudek, w rozmowie z nami przedstawia śmiały plan, który obecny-przyszły prezes powinien wdrożyć, by uspokoić nastroje i zyskać w oczach kibiców.

Dudek: Ten ruch obroniłby się marketingowo

Były bramkarz podkreśla, że takie działanie miałoby ogromny potencjał wizerunkowy i pozwoliłoby nowemu szkoleniowcowi na natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

- Marketingowo na pewno by się to absolutnie obroniło - przekonywał Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Myślę, że trener mógłby zacząć jak najszybciej działać. To byłby dobry czas, żeby to zrobić już, może nawet w czasie wyborów, żeby uspokoić opinię i dać wszystkim spokojnie odpocząć na wakacjach – dodaje.

Jan Urban za sterami reprezentacji Polski? Jacek Bąk ostrzega Cezarego Kuleszę przed jednym [ROZMOWA SE]

Krótki kontrakt i jasny cel. Dudek kreśli plan dla nowego trenera

Kolejną kluczową kwestią jest umowa dla nowego selekcjonera. W ostatnich latach PZPN podpisywał z trenerami długie i kosztowne kontrakty, które później stawały się problemem. Jerzy Dudek proponuje zupełnie inne rozwiązanie – umowę zadaniową, która zmotywuje szkoleniowca do osiągnięcia konkretnego celu.

- Myślę, że jak dojdzie do negocjacji i podpisania umowy, to nie powinna być ona dłuższa niż do końca eliminacji mistrzostw świata - wyznał Dudek. - Wiadomo, że jeśli nie będzie awansu, to atmosfera wokół kadry będzie bardzo gęsta – tłumaczy 60-krotny reprezentant Polski.Jego zdaniem celem nadrzędnym jest awans na mundial, a kontrakt powinien być skonstruowany tak, by to premiować.

Ekstraklasa rozbiła bank! Rekordowe pieniądze dla klubów. Wiemy, ile zarobił Lech Poznań

Jego zdaniem celem nadrzędnym jest awans na mundial, a kontrakt powinien być skonstruowany tak, by to premiować.

- Awans na mistrzostwa świata musi być motywacją i nagrodą dla nowego trenera - zadeklarował Dudek. - Jeśli wywalczy awans na mundial, to umowa przedłuża się na przykład o kolejne dwa lata. Jeżeli tego nie będzie, to znów będziemy szukać trenera – podsumował legendarny bramkarz.

Oto najbardziej wpływowi ludzie w polskim futbolu! Znamy wyniki rankingu. Wielkie nazwiska za plecami prezesa PZPN

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.