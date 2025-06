Nagły zwrot akcji w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski? Mowa o kolejnym kandydacie

Wszyscy liczą na to, że informacja dotycząca nowego selekcjonera reprezentacja Polski zostanie przekazana w najbliższych dniach, jak nie godzinach. Pojawiło się wielu kandydatów, którzy wyrazili chęć prowadzenia "biało-czerwonych" po rezygnacji Michała Probierza. Jednak ciężko wskazać murowanego faworyta, ponieważ w mediach w przeciągu kilku godzin pojawiają się nowe nazwiska.

Dużo osób wskazywało, że Maciej Skorża zdecyduje się opuścić Japonię i zasiądzie na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Niestety, jak się po chwili okazało trener odmówił Cezarowi Kuleszy.

- Tak, to prawda. Polska federacja zwróciła się do mnie z taką propozycją. Nie ukrywam, że bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania - powiedział Skorża, który najpierw poinformował o swojej decyzji prezesa PZPN.

🗣️ "Pojawił się ciekawy kandydat. Vladimir Petković. Aktualnie prowadzi Algierię, ale nie do końca pasuje mu praca w Afryce i chciałby wrócić do Europy "🗣️ "Kosta Runjaić jest wysoko"🗣️ "Marek Papszun? O nim było cicho, ale coś niebawem może się skonkretyzować w tej kwestii" pic.twitter.com/FIxqMmPTUt— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 28, 2025

Vladimir Petković nowym selekcjonerem? Mateusz Borek podzielił się zdradził szczegóły

Mateusz Borek w jednym z programów "Kanału Sportowego" wskazał, ze na horyzoncie pojawiło się nowe nazwisko na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski.

- Prezes zmierza w stronę polską, ale pojawił się jeszcze jeden, bardzo ciekawy kandydat zagraniczny, który był już grany przy poprzednim rozdaniu. Mówię o Vladimirze Petkoviciu, który przez lata prowadził reprezentację Szwajcarii. W tej chwili trenuje Algierię, lecz chyba nie do końca pasuje mu życie w Afryce i chciałby wrócić do Europy - przekazał dziennikarz.

Petković był już rozpatrywany w roli selekcjonera reprezentacji Polski przy poprzednim wyborze. Jest to szkoleniowiec z bardzo bogatym doświadczeniem, a z drużyną Szwajcarii dotarł do m.in. ćwierćfinału EURO 2021, czy półfinału Ligi Narodów 2019.