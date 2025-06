O której mecz Polska - USA w Lidze Narodów? Kiedy grają polscy siatkarze? Plan gier Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy w pierwszym turnieju Ligi Narodów odniosła cztery zwycięstwa w czterech meczach. Po wygranych w chińskim Xi'an z Holandią (3:1), Japonią (3:1), Turcją (3:0) i Serbią (3:0), przyszedł czas na kolejny turniej rozgrywany w Chicago. Z kilkoma zmianami w składzie Biało-Czerwoni udali się do USA na mecze z Włochami, Kanadą, gospodarzami ze Stanów Zjednoczonych i Brazylią. Już na papierze wszyscy rywale robią wrażenie, co potwierdziło się w pierwszym spotkaniu z Włochami. W nim polscy siatkarze dzielnie postawili się faworyzowanym mistrzom świata, ale musieli uznać ich wyższość po tie-breaku.

Pierwsza porażka Polaków w Lidze Narodów 2025! Włosi lepsi po tie-breaku, emocje aż buzowały

O której godzinie mecz Polska - USA? Kiedy grają polscy siatkarze?

Była to pierwsza porażka Polaków w tegorocznej LN, mimo że od początku grają w mocno odmienionym składzie. W USA do drużyny dołączyli m.in. Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka, choć ten drugi dopiero tuż przed wyjazdem wskutek kontuzji powołanego wcześniej Rafała Szymury. Dalej jest to jednak nowa drużyna złożona w dużej mierze z mniej doświadczonych zawodników, przed którymi w Chicago naprawdę trudne zadanie. Po porażce z Włochami przyszedł czas na spotkanie z Kanadą. To było kolejne emocjonujące spotkanie, ponieważ rywale postawili twarde warunki i byli o krok od wygrania tego spotkania 3:0! Na szczęście "biało-czerwoni" odrobili straty i po morderczym tie-breaku zwyciężyli drugi mecz w Chicago.

W trzecim starciu Polska zagra z USA, niestety pora będzie tak samo nieodpowiednia dla kibiców "biało-czerwonych", ponieważ to starcie odbędzie się o tej samej godzinie, co starcie z Kanadą w nocy z 28 na 29 czerwca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Poniżej pełen terminarz polskich siatkarzy w trwającym turnieju Ligi Narodów:

25 czerwca 2025 (19:00): Polska – Włochy

28 czerwca 2025 (2:30): Polska – Kanada

29 czerwca 2025 (2:30): Polska – USA

29 czerwca 2025 (23:00): Polska – Brazylia

Polscy siatkarze nie mają przywileju jak polskie siatkarki

Przypomnijmy, że rywalizacja w fazie zasadniczej LN toczy się o miejsce w czołowej "8", które daje awans do turnieju finałowego. Polscy siatkarze - w przeciwieństwie do polskich siatkarek - nie mają w nim zapewnionego udziału jako gospodarz. Muszą więc rywalizować o punkty. Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy odbędzie się w dniach 30 lipca - 3 sierpnia w chińskim Ningbo. Wcześniej Biało-Czerwoni zamkną fazę zasadniczą w domowym turnieju w Ergo Arenie (16.07-20.07).