Iga Świątek - Jessica Pegula Relacja na żywo. Finał WTA Bad Homburg wynik live

Iga Świątek po 13 miesiącach przerwy wreszcie zagra w finale! Polka pokonała 6:1, 6:3 Jasmine Paolini i powalczy o tytuł w turnieju WTA w Bad Homburg. To jej pierwszy finał na trawie w seniorskiej karierze. Dzięki zwycięstwu nad Paolini nasza gwiazda w rankingu WTA już na pewno awansuje z 8. na 4. miejsce. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Bad Homburg zagra z Jessicą Pegulą. Amerykanka była blisko porażki z Czeszką Lindą Noskovą, ale pokonała ją 6:7, 7:5, 6:1.

Finał Świątek - Pegula RELACJA NA ŻYWO z WTA Bad Homburg

Iga Świątek i Jessica Pegula grały ze sobą już 10 razy. Bilans tej rywalizacji to 6-4 dla Polki, ale ostatnio górą była tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale ubiegłorocznego US Open. Pegula ostatnio wyprzedziła Świątek w rankingu, w którym zajmuje 3. miejsce. W tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę. Imponuje solidnością, dobrze gra z kontry, świetnie wykorzystując siłę rywalek. Uderza piłki płasko, a to świetnie sprawdza się na trawie. To jej piąty finał w tym sezonie. - Grałyśmy ze sobą dużo razy, ale nigdy na trawie. Postaram się wykorzystać nawierzchnię tak bardzo, jak to możliwe i wybijać ją z rytmu - powiedziała Pegula przed meczem ze Świątek.