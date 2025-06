Denis „Bad Boy” Załęcki ma nowego rywala na FAME 26. Będzie wielki rewanż! Ostatnio były kontrowersje

To on zmierzy się z Don Diego na gali FAME! Szykuje się mocne starcie. "Pierwszy stopień do złota nie będzie łatwy"

FAME 26: Denis Załęcki w rewanżu z Michałem Pasternakiem

Denis Załęcki stoczy kolejny pojedynek na gali FAME MMA. Choć nie dostał się do turnieju, to od początku miał stoczyć walkę rezerwową z Patrykiem "Glebą" Tołkaczewskim, byłym zawodnikiem GROMDY czy KSW. Jak poinformowała organizacja, zawodnik wypadł z karty walk, a w jego miejsce w rezerwowym pojedynku "Złotego Turnieju" pojawia się Michał "Wampir" Pasternak.

Denis Załęcki i Denis Labryga połączyli siły! Wielka akcja przy okazji FAME 26. Inni się dołączyli

- Jest szansa, jest ogień, jest też… WAMPIR. Patryk „Gleba” Tołkaczewski wypada z karty walk, a jego miejsce zajmuje prawdziwy weteran światowych ringów i klatek. Do oktagonu na FAME 26: GOLD wejdzie Michał „Wampir” Pasternak, który nie boi się nikogo i niczego. Tym razem na celownik bierze samego Denisa Załęckiego, z którym zmierzy się po raz drugi. Ich pierwsza walka zakończyła się budzącym wielkie emocje remisem.

Bad Boy, który jeszcze przed chwilą szykował się na turniejowy bój, teraz musi pokazać swoją gotowość w walce rezerwowej. Jeśli wygra - zostanie w grze o złoto, mając szansę na zastąpienie ewentualnego kontuzjowanego zawodnika! Obaj są znani z brutalnej walki w oktagonie, co oznacza zero kalkulacji i gaz od pierwszej sekundy – czytamy w opisie posta.

🚨 SUPERFIGHT: BAD BOY vs WAMPIRJest szansa, jest ogień, jest też… WAMPIR 🧛‍♂️ Patryk „Gleba” Tołkaczewski wypada z karty walk, a jego miejsce zajmuje prawdziwy weteran światowych ringów i klatek. Do oktagonu na FAME 26: GOLD wejdzie Michał „Wampir” Pasternak, który nie boi… pic.twitter.com/iAkosDbcWH— FAME MMA (@famemmatv) June 29, 2025

Kiedy gala FAME 26: GOLD?

Gala FAME 26: GOLD odbędzie się już 12 lipca. Oprócz pojedynków turniejowych GOLDEN TOURNAMENT ogłoszone zostały pojedynki 1 vs 1 Josef Bratan vs Bartosz Szachta czy pojedynek trzech Michał "Boxdel" Baron vs Marcin Najman vs Apostoł Tomasz Dorożała. W klatce zaprezentuje się także znany z internetowego programu Prawdziwy Lombard "Ufoludek".