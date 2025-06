Lamine Yamal chce wykonywać rzuty karne w Barcelonie! Co na to Robert Lewandowski?

Lamine Yamal nie skończył jeszcze 18 lat, ale osiągnął już bardzo dużo. A chce jeszcze więcej! Genialny skrzydłowy, gdy tylko rozpocznie się sezon 2025/26. przejmie numer 10 po Ansu Fatim, który zostanie wypożyczony do AS Monaco. Na razie młody Hiszpan cieszy się wakacjami pełnymi podróży. Po pobycie na włoskim wybrzeżu udał się do Brazylii, gdzie spotkał się ze swoim idolem Neymarem. Teraz wypoczywa razem z Gavim na Ibizie, gdzie uprawia sporty wodne.

Lamine Yamal spędza wakacje z 12 lat starszą celebrytką Fati Vázquez! Kobieta dostaje pogróżki!

Lamine Yamal odpoczywa po intensywnym sezonie, ale jednocześnie myśli już o kolejnych wyzwaniach na piłkarskich boiskach. Przygotowana do następnego sezonu rozpocznie 13 lipca, a tego samego dnia obchodzić będzie swoje 18. urodziny. Jak donosi hiszpańskie "Mundo Deportivo", Yamal czuje się gotowy, by wziąć na siebie większą odpowiedzialność w drużynie, zgodnie ze swoim awansem w hierarchii zespołu. Dlatego wyceniany przez Transfermarkt na 200 mln euro błyskotliwy Hiszpan będzie się domagać od trenera Hansiego Flicka, by dołączył go do grona wykonawców rzutów wolnych i karnych.

Lamine Yamal chce strzelać karne w Barcelonie!

Etatowym wykonawcą rzutów karnych w Barcelonie jest oczywiście Robert Lewandowski i w tym elemencie gry nie zawodzi. Kiedy tylko "Lewy" jest na boisku, zawsze strzela "jedenastki". Teraz jednak coraz więcej pisze się o tym, że 37-letni Polak w nowym sezonie będzie musiał coraz częściej godzić z rolą rezerwowego. Do zespołu ma dołączyć Nico Williams, a Flick podobno planuje częściej wykorzystywać Raphinhę na środku ataku.