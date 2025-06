Legia się zbroi przed nowym sezonem

Edward Iordanescu dostał pierwszego żołnierza. To z nim odzyska tytuł dla Legii?

Legia długo milczała na transferowym rynku, ale w końcu się to zmieniło. Do Legii dołączył obrońca Petar Stojanović (30 l.). Dyrektor sportowy Michał Żewłakow nazywa go uniwersalnym żołnierzem. Czy Słoweniec pomoże trenerowi Edwardowi Iordanescu w walce o odzyskanie mistrzostwa Polski?