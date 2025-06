Spis treści

To jeden z najbardziej zaskakujących powrotów. Sławomir Peszko objął funkcję wiceprezesa ds. sportowych w Wieczystej Kraków, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie. Były skrzydłowy reprezentacji Polski, który z krakowskim klubem związany jest od pięciu lat, ponownie będzie miał ogromny wpływ na jego sportowe losy, tym razem zza biurka.

Burzliwa historia Peszki w Wieczystej. Od trenera do wiceprezesa

Droga Sławomira Peszki w Wieczystej jest niezwykle barwna. Trafił tam jako zawodnik, stając się największą gwiazdą zespołu i pomagając mu w kolejnych awansach. Po zawieszeniu butów na kołku płynnie przeszedł do roli skauta, a w listopadzie 2023 roku stanął przed największym wyzwaniem – objął stanowisko pierwszego trenera.

Pod jego wodzą drużyna awansowała do II ligi. W minionym sezonie, po serii słabszych wyników na wiosnę, w kwietniu zarząd klubu podjął decyzję o jego zwolnieniu. Misję dokończenia awansu powierzono najpierw Rafałowi Jędraszczykowi, a następnie Przemysławowi Cecherzowi. Cel został osiągnięty, bo Wieczysta wywalczyła historyczny awans do I ligi. Zrobiła to dopiero po zwycięskich barażach z KKS Kalisz i Chojniczanką Chojnice, Teraz Peszko wraca do klubu w zupełnie nowej, jeszcze ważniejszej roli. Będzie przełożonym trenera, który doprowadził zespół do upragnionego celu.

Sławomir Peszko, 44-krotny reprezentant Polski, został nowym wiceprezesem ds. sportowych w Wieczystej Kraków. To sensacyjny powrót do klubu, który w trakcie rundy rozstał się z nim, gdy pełnił funkcję trenera. Teraz "Peszkin" będzie jedną z kluczowych postaci w zarządzaniu beniaminkiem I ligi i budowie jego kadry na historyczny sezon.

Transferowa ofensywa beniaminka. Carlitos i spółka na pokładzie

Nowe stanowisko Peszki oznacza, że będzie on głównym architektem polityki transferowej Wieczystej. A beniaminek I ligi już zdążył pokazać, że jego ambicje sięgają znacznie wyżej niż tylko walka o utrzymanie. Działacze z Krakowa są niezwykle aktywni na rynku, a ich ruchy robią wrażenie.

Do drużyny dołączyli już doświadczeni obrońcy: Kamil Dankowski z ŁKS-u Łódź oraz Dawid Szymonowicz, który ostatnie lata spędził w ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Prawdziwym hitem jest jednak pozyskanie Carlitosa. To były król strzelców Ekstraklasy w barwach Wisły Kraków i zawodnik Legii Warszawa. Hiszpański napastnik spędził w greckim Atromitosie Ateny. Jego transfer to jasny sygnał, że Wieczysta celuje wysoko.

Wieczysta zagra na stadionie Wisły?

Klub musi radzić sobie nie tylko z wyzwaniami kadrowymi. Ze względu na niespełnianie wymogów licencyjnych przez własny obiekt, Wieczysta swoje domowe mecze w rundzie jesiennej będzie rozgrywać na stadionie w Sosnowcu. Istnieje jednak szansa, że wiosną drużyna przeniesie się na Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, co byłoby dużym udogodnieniem zarówno dla piłkarzy, jak i kibiców.

Sławomir Peszko broni Roberta Lewandowskiego! "Nie chodzi o naszą przyjaźń"