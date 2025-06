i Autor: Cyfra Sport, Archiwum prywatne Jerzy Brzęczek

Kulesza wybiera

Jerzy Brzęczek wraca do gry? Nowy plan PZPN na odbudowę reprezentacji

Według doniesień Przeglądu Sportowego, Jerzy Brzęczek może ponownie objąć stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Faworytem do tej roli ma być dla prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, a nowa koncepcja zakłada, że Brzęczek nie wróci do kadry sam – ma go wspierać duet Jakub Błaszczykowski – Łukasz Piszczek.